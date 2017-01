Çelaj: MD e përkushtuar në krijimin e legjislacionit adekuat për parandalimin e korrupsionit

Zëvendësministri i Drejtësisë, Lirak Çelaj ka marrë pjesë në tryezën e organizuar nga Projekti kundër Krimit Ekonomik me temën “Rishikimi i Kornizës dhe Mekanizmave të Agjencisë Kudër Korrupsion”.

Gjatë këtij takimi, Çelaj ka ripërsëritur gatishmërinë dhe përkushtimin e Ministrisë së Drejtësisë në krijimin e politikave dhe legjislacionit adekuat për të parandaluar dhe luftuar korrupsionin si dhe në përmbushjen e obligimeve që dalin nga Marrëveshja Stabilizim Asociim (MSA), sidomos në adresimin e të gjeturave të Komisionit Evropian në Progres Raportet për Kosovën.

Çelaj tha se, Ministria e Drejtësisë ka themeluar Grupin Punues për përgatitjen e analizës së përputhshmërisë së legjislacionit penal dhe të fushës së anti-korrupsionit me legjislacionin e Bashkimit Evropian në të cilin grup janë angazhuar ekspert vendor dhe ndërkombëtar, të cilët kanë analizuar legjislacionin e BE-së dhe instrumentet ndërkombëtare që lidhen me politikat anti-korrupsion.

“Ministria e Drejtësisë është e përkushtuar që të bëjë transpozimin e projektligjeve me legjislacionin e BE-së duke përgatitur Tabelat e Përputhshmërisë, të cilat japin detaje për dispozitat ligjore të cilat përmbushin obligimin e kërkuar me legjislacionin e BE-së dhe në përputhje me analizat e bëra Ministria e Drejtësisë ka ndërmarrë menjëherë hapat e nevojshëm për nisma legjislative që përfshijnë fushën penale dhe anti-korrupsionit”, tha Çelaj.