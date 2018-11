Çajrat më të mirë për tretje, energji dhe gjumë

Caji është pija më e konsumuar në botë (pas ujit), sipas Organizatës së Ushqimit dhe Agrikulturës. Tea Association në Amerikë raporton se 80% e shtëpive në Amerikë posedojnë një lloj të çajit në shtëpi dhe më shumë se 159 milionë amerikanë e pijnë çajin çdo ditë.

ÇAJI MË I MIRË KUR JENI TË SËMURË: ÇAJI I XHENXHEFILIT

Nëse ju vjen për të vjellë, keni dhimbje apo ethe, pi një çaj xhenxhefili. Përderisa nuk e shkurton kohëzgjatjen e sëmundjes. Xhenxhefili besohet se e ulë ndjenjën e vjelljes. Madje, shkencëtarët sugjerojnë se xhenxhefili ulë të vjellurat gjatë shtatëzanisë dhe pas kimioterapisë.

ÇAJI MË I MIRË PARA GJUMIT: KAMOMILI

I njohur si çaji më relaksues, ai të qetëson para gjumit. Studimet kanë gjetur se pirja e çajit të kamomilit para gjumit i zbutë problemet me gjumin të rriturit si dhe tek femrat paslindjes.

ÇAJI MË I MIRË PËR METABOLIZËM : ÇAJI I GJELBËRT

Çaji i gjelbërt është lavdëruar si çaj i cili rrit metabolizmin dhe kjo është e vërtetë. Studimet tregojnë se pirja e çajit të gjelbërt shoqëruar me ulje të kalorive, rezulton në humbje në peshë. Një filxhan çaji të gjelbërt në ditë mund të djeg deri më 30 kalori si dhe tua largoj oreksin.

ÇAJI MË I MIRË PËR KOLESTEROL: ÇAJI I ZI

Askush nuk do jau ulë si me magji kolesterolin nëse ju konsumoni hamburgera dhe patate të skuqura. Sidoqoftë, çaji i zi i shoqëruar me një dietë të mirë mund të ju ndihmoj. Kjo pije është e pasur me antioksidantë të cilat mund të jenë shumë të shëndetshme për zemrën.