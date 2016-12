Buxheti 2 miliardësh, bazament i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të Kosovës

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa dhe ministri i Financave, Avdullah Hoti kanë dalë sot në një konferencë për gazetarë ku kanë folur për Buxhetin prej 2 miliardë eurosh për vitin 2017, të miratuar në Kuvendin e Kosovës.

Kryeministri Mustafa ndër të tjera tha se ky buxhet i dakorduar plotësisht ndërmjet partnerëve të koalicionit qeveritar, hap mundësinë e implementimit të programit qeverisës për vitin 2017.

“Si koalicion qeverisës kemi punuar bashkërisht, kemi punuar ngushtë në këtë buxhet, kemi punuar që të përvijojmë orientimet themelore zhvillimore duke u bazuar në specifika të veçanta të këtij Buxheti. Fakti se kemi arritur marrëveshje të kemi një buxhet për herë të parë që kalon 2 miliardë euro, me një orientim zhvillimor dhe me fuqizim të investimeve kapitale ka kërkuar një kohë më të gjatë të diskutimeve, të sqarimeve dhe dilemave lidhur me mundësitë dhe kapacitetet implementuese të këtij buxheti, lidhur me fluksin e burimeve që do të vijnë në këtë buxhet, që mendoj se përfundimisht është shprehur pozitivisht dhe do të ndikojë që buxheti të jetë i qëndrueshëm dhe të ketë efekte pozitive në stabilitetin makroekonomik”, tha kryeministri.

Mustafa, tha po ashtu, se përgjatë dy viteve prej marrjes së detyrës në vitin 2014, Qeveria ka rritur buxhetin për 400 milionë euro dhe se këto të hyra nuk janë rritur duke ngritur tatimet dhe taksat, por duke i ulur dhe duke i përshtatur ato me nevojat e bizneseve dhe me nevojat e qytetarëve.

“Ky buxhet e orienton jo vetëm mënyrën e shpenzimit të parasë publike, por edhe mënyrën e të menduarit ekonomik afatgjatë. Me këtë buxhet ne fillojmë të krijojmë një bazament më të fortë të flukseve financiare për buxhetet e ardhshme sepse rrisim investimet kapitale 45 për qind më shumë krahasim me ato të këtij viti”, tha kryeministri duke përmendur fushat kryesore ku do të investohet si në bujqësi, në infrastrukturë, në forcimin e shtetit ligjor, në fushën e arsimit dhe të shëndetësisë.

Ministri i Financave, Avdullah Hoti, ka prezantuar orientimet konkrete të këtij buxheti si dhe ecuritë aktuale.

“Dëshiroj të shfrytëzoj rastin dhe mundësinë që sot të falënderoj të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës, të pozitës dhe opozitës për mbështetjen e këtij buxheti prej 2 miliardë eurosh, që është buxhet rekord për Republikën e Kosovës, më i larti që ka pas ndonjëherë vendi, por një buxhet që është plotësisht i qëndrueshëm dhe i përgatitur në konsultime të gjëra me të gjitha palët e interesit që janë të involvuara në këtë buxhet”, tha ministri Hoti.

Ndodhë, po ashtu, që për buxhetin të flasin dhe të japin deklarata edhe ata që sigurisht njohin më mirë fushat tjera dhe sektorët tjerë sesa financat publike, por në një vend demokratik është e drejtë që çdo njeri të jap opinionin e tij, ndërkaq është e detyrë e profesionistëve që ata të sqarojnë me gjuhën e atyre që nuk e kuptojnë profesionalisht buxhetin, ndërkaq është detyrë e deputetëve që ta aprovojnë buxhetin në Kuvend dhe unë falënderoj deputetët për aktin të cilin e kanë bërë.

Unë dëshiroj që kësaj radhe të falënderoj deputetët edhe të koalicionit edhe ata të opozitës, sepse kanë dhënë vërejtje, sugjerime, kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në aktin përfundimtar të aprovimit të buxhetit. Falënderoj edhe deputetët e Listës Serbe të cilët kanë pasur parasysh rëndësinë e buxhetit dhe janë kthyer që të marrin pjesë në trajtimin dhe në aprovimin e tij.

Unë jam shumë i bindur që Qeveria e Republikës së Kosovës, më specifikisht Ministria e Financave ka aftësi dhe kapacitet për implementimin e këtij buxheti, sepse ky buxhet është mjaftë sfidues. Ky buxhet e orienton jo vetëm mënyrën e shpenzimit të parasë publike, por edhe mënyrën e të menduarit ekonomik afatgjatë. Me këtë buxhet ne fillojmë të krijojmë një bazament më të fortë të flukseve financiare për buxhetet e ardhshme sepse rrisim investimet kapitale 45 për qind më shumë krahasim me ato të këtij viti.

Investojmë në fusha shumë të rëndësishme, investojmë me prioritet në bujqësi, investojmë në përfundimin e rrugës për Shkup si arterie shumë e rëndësishme ekonomike, investojmë në autostrada për Pejë, Gjilan, Podujevë. Investojmë në fillimin e rikonstruimit të hekurudhës, në zgjerimin e hyrje-daljeve në qendrat kryesore të vendit, dhe të gjitha këto do të lehtësojnë dhe do të shpejtojnë qarkullimin e njerëzve, qarkullimin e mallrave, do të ulin kostot e aktiviteteve ekonomike dhe do ta bëjnë Kosovën vend atraktiv për investime dhe për tregti.

Fillojmë të investojmë më shumë edhe tek forcimi i shtetit ligjor, në fushën e arsimit dhe të shëndetësisë, por ajo që është më e rëndësishmja është se me këtë buxhet ne japim impulsin thuajse përfundimtar nisjes dhe përmbylljes së infrastrukturës rrugore dhe krijojmë kushte që buxheti në të ardhmen të destinohet më fuqishëm për shtetin ligjor, të destinohet për fuqizimin e arsimit dhe fuqizimin e shëndetësisë.

Unë jam shumë i bindur se Qeveria e koalicionit ka një orientim shumë të qartë lidhur me këto. Buxheti ka rolin e vet zhvillimor, e kemi theksuar disa herë dhe si i tillë ai përcakton politikat e rishpërndarjes së pjesës së bruto produktit vendor, të GDP-së, për nevoja publike. Në fakt, pjesëmarrja e të hyrave fiskale në bruto produktin vendor në këtë buxhet sillet rreth 26.7 për qind, që është më e ulëta në regjion dhe që është më e ulëta për pjesëmarrjen në këtë aspekt. Kjo flet më së miri se buxheti nuk është social, ai është zhvillimor, sepse pjesa më e madhe e të ardhurave u mbetet atyre që i krijojnë, ju mbetet bizneseve, ju mbetet familjeve, ju mbetet individëve që ata të investojnë dhe të konsumojnë, që ata ta bëjnë zgjidhjen më të mirë që ata e konsiderojnë për këto vlera të reja të krijuara, se a do t’i qojnë ato në investime, a do t’i qojnë ato në kursim, apo do t’i qojnë në konsum.

Ne jemi të interesuar që të nxisim investimet, të ndërtojmë politika fiskale për një ambient më të përshtatshëm biznesor.

Dëshiroj të theksoj para jush se nga fundi i vitit 2014, kjo Qeveri e ka filluar punën me një buxhet që ka qenë për 400 milionë më i ulët. Do të thotë, ne buxhetin e kemi rritur gjatë kësaj periudhe për 400 milionë euro. Këto të hyra nuk janë rritur duke ngritur tatimet dhe taksat. Në të kundërtën, janë rritur duke i ulur dhe duke i përshtatur ato me nevojat e bizneseve dhe me nevojat e qytetarëve.

Ne i kemi më pak 60 milionë euro, si rezultat i politikave fiskale dhe si rezultat i aplikimit të MSA-së, mirëpo kjo në asnjë rast nuk ka ndodhur që ne të mos kemi trend shumë pozitiv të të hyrave fiskale.

I kemi mbajtur tatimin në të ardhura të korporatave në nivelin më të ulët. Kemi përshkallëzuar Tatimin mbi Vlerën e Shtuar dhe kemi përshtatur për të mirat që konsumojnë ata që kanë të ardhura më të ulëta. E kemi uluar evazionin fiskal sidomos në veri të vendit, që ka qenë shumë i shprehur. Kemi marrë masa të faljes së borxheve të cilat kanë ndikuar pozitivisht që t’i nxisin bizneset dhe qytetarët që ata t’i përmbushin detyrimet e tyre ndaj borxheve, por që njëkohësisht të lirohen në kamatat për vonesat në pagimin e borxhit.

Unë dëshiroj që të përgëzoj Ministrinë e Financave, të përgëzoj ministrin personalisht për një punë efikase që po e bënë në rritjen e efiçiencës financiare dhe fiskale që po arrijmë ne dhe po ashtu të përgëzoj edhe Drejtorinë e Doganave dhe Administratën Tatimore për një punë të shkëlqyer që kanë bërë dhe për efikasitetin e tyre në grumbullimin e të hyrave buxhetore.

Dëshiroj të theksoj po ashtu se ky buxhet respekton tërësisht kriteret për deficitin buxhetor që është shembull i buxheteve në rajon sepse e kemi më të ulëtin dhe se borxhi publik që ne kemi marrë nuk e ngarkon fare GDP-në për arsye se rritja e GDP-së është më e madhe, ose shpejtësia e GDP-së e kapërcen shpejtësinë e rritjes së borxhit publik.

Po ashtu, dëshiroj që jo vetëm si kryeministër, por edhe si ekonomist të jap disa përgjigje për ata që donin të veçonin buxhetin në aspektin e të hyrave fiskale dhe jo fiskale nga burime tjera jashtë, qoftë kreditë, bonove të thesarit apo të hyrave në AKP, duke pohuar se ato paraqesin buxhet të veçantë. Ky buxhet është buxhet unik prej 2.1 miliardë euro, sepse çdo euro ose çdo centë i këtij buxheti shkon në llogari të parasë publike dhe më vonë kthehet nga paraja publike për arsye se objektet të cilat ndërtohen janë objekte publike.

Me huat buxhetore ne do të ndërtojmë infrastrukturë, por huat do t’i kthejmë nga paratë publike. Kjo infrastrukturë do të krijoj efekte në afatshkurtër në zhvillimin ekonomik, prandaj ne përmes marrjes së detyrimeve buxhetore në formë të huave përshpejtojmë zhvillimin ekonomik dhe krijojmë hapësirë më të madhe për të ardhura më të mëdha buxhetore në të ardhmen. Në këtë formë, unë mendoj se fiton Kosova, sepse fiton në pikëpamje zhvillimore, fitojnë qytetarët sepse kanë infrastrukturë më të mirë, fiton buxheti sepse krijon perspektivë që të rritet në të ardhmen më shumë sesa që është tash, por fitojnë edhe kreditorët për arsye se paraja e tyre shpenzohet në mënyrë efiçiente në ngritjen e këtyre objekteve.

Faleminderit kryeministër për fjalët dhe vlerësimet për punët që po bëjnë oficerët doganorë dhe tatimorë në veçanti.

Gjerësisht ne kemi zhvilluar konsultime të gjata që nga muaji prill i këtij viti deri në tetor me të gjitha institucionet buxhetore një nga një për të parë nevojat e tyre dhe për t’i konsoliduar ato nevoja në përputhje me mundësitë buxhetore që i kemi. Kemi diskutuar gjerësisht me komunat përmes komisionit të granteve ku marrin pjesë katër kryetarë të komunave dhe sivjet për herë të parë buxheti është diskutuar edhe me shoqërinë civile në një tryezë të veçantë për këtë qëllim, dhe me këtë besoj që ne kemi vendosur një standard të ri të përgatitjes së buxhetit me një transparencë maksimale, për të marrë inputet nga të gjitha palët e involvuara në buxhet.

Ky buxhet nuk është i shkëputur nga gjendja ekonomike dhe sociale në vend dhe nga dokumentet strategjike që kemi, në fakt, derivon nga këto dokumente, duke filluar prej Strategjisë Kombëtare për Zhvillim, Programit të Reformave Ekonomike, që ne për herë të tretë e përgatisim për ta dorëzuar në Komisionin Evropian si palë tani e barabartë sikur të gjitha vendet e tjera që tentojnë të hyjnë në BE. Derivon nga Korniza Afatmesme e Shpenzimeve që është aprovuar në Qeveri dhe është dorëzuar në Kuvend në muajin prill që i përcakton orientimet kryesore të shpenzimeve në tri vitet e ardhshme dhe strategjitë e ndryshme sektoriale varësisht prej prioriteteve që ka Qeveria.

Ne e bazojmë këtë buxhet në parimet kryesore të ruajtjes së qëndrueshmërisë fiskale të buxhetit, në financimin e plotë të projekteve në vijim që kanë filluar tash e sa vite për t’u siguruar që i përmbyllim të gjitha obligimet që i kemi si Qeveri.

Në rritjen e shpenzimeve kapitale që i përmendi kryeministri, gjithashtu merr parasysh efektet fiskale që kanë incentivat dhe politikat e ndryshme fiskale që ne kemi marrë nga shatori i vitit të kaluar e këndej dhe masat e tjera që i kemi prezantuar në Qeveri para dy javësh.

Më lejoni të theksoj edhe njëherë se, ky buxhet ka mbështetjen e plotë të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ne jemi në program me Fondin Monetar Ndërkombëtar deri në muajin Maj të vitit të ardhshëm dhe si rezultat duhet të dakordohemi për projeksionet makrofiskale me Fondin Monetar Ndërkombëtar.

Ky buxhet siguron rritje ekonomike së paku 4 për qind, me potenciale shumë më të mëdha përtej kësaj varësisht prej progresit që ne bëjmë në disa prej projekteve kryesore kapitale që ka vendi. Kjo rritje e buxhetit është bërë e mundur si rezultat i politikave fiskale, që në masë të madhe janë ndërmarrë që nga shtatori i vitit të kaluar. Ju i keni parë vlerësimet e fundit që Banka Botërore i jep për dy indikatorë në veçanti për të cilët indikatorë është përgjegjëse Ministria e Financave, te pagesa e taksave ku Administrata Tatimore ka arritur që të përmirësoj pozicionin ndërkombëtar të Kosovës për 34 pozita dhe tek Dogana e cila është përgjegjëse për procedurat sa i përket tregtisë e cila e ka përmirësuar pozicionin e Kosovës për tetë vende, ndërkaq krahasuar me tri vjet më parë Dogana ka bërë një progres të jashtëzakonshëm duke përmirësuar pozitën e Kosovës për 71 pozita.

Më lejoni të flas shkurt për të hyrat të cilat janë 1 miliardë e 725 milionë euro, që është një rritje vjetore prej 6 për qind me këtë vit, ndërkaq krahasuar me fillimin e mandatit të kësaj Qeverie është një rritje prej 28 për qind, dhe kjo rritje përveç prej mjeteve të AKP-së, që e përmendi kryeministri dhe projekteve që i financojmë nga kreditë janë 380 milionë euro shtesë që ne i kemi mbledhur në buxhetin e Kosovës nga Dogana dhe Administrata Tatimore pa asnjë rritje të normave tatimore, përkundrazi vetëm duke e rritur efikasitetin e mbledhjes së të hyrave, pra duke zvogëluar informalitetin dhe për shkak të rritjes ekonomike që ne e kemi pas gjatë këtyre dy viteve.

Edhe njëherë shfrytëzoj rastin që të falënderoj të gjithë zyrtarët e ATK-së dhe Doganave për punën e jashtëzakonshme që po bëjnë në mbledhjen e të hyrave dhe në trajtimin e barabartë që po ju bëjnë të gjithë taksapaguesve përmes aksioneve që ju i keni parë në muajt e fundit.

Shpenzimet e këtij buxheti janë rekord mbi 2 miliardë euro, është rritje prej 38 për qind, krahasuar me fillimin e mandatit të kësaj Qeverie. Dhe, unë me bashkëpunëtorët e mi në Ministrinë e Financave ndjehemi shumë mirë për këtë kapërcim të madh që po bëjmë në planifikimin e shpenzimeve vjetore të Qeverisë.

Ne kemi qenë jashtëzakonisht të kujdesshëm që të mbajmë shpenzimet korente nën kontroll të cilat rriten me vetëm në 3.5 për qind. Krejt rritja është për shpenzime kapitale të cilat rriten me 45 për qind, krahasuar me vitin 2016, ndërkaq nga fillimi i mandatit të kësaj Qeverie shpenzimet kapitale të Republikës së Kosovës rriten me 77 për qind. Kjo nuk është rritje për shkak të rritjes së ngarkesës për qytetarët në tatime dhe në forma të tjera. Ne i rrisim investimet publike si përqindje të bruto prodhimit vendor nga 7 për qind në 11 për qind, ndërkaq investimet totale publike dhe private rriten si përqindje e GDP-së nga 25 për qind në 31 për qind. Do të kemi në total rreth 2 miliardë investime në ekonominë publike dhe private gjatë vitit 2017.

Sa i përket buxhetit në nivel të organizatave buxhetore, i përmendi kryeministri prioritetet kryesore, por në veçanti dua të theksoj rritjen e buxhetit për institucionet e rendit dhe ligjit, siç është rasti te Këshilli Prokurorial i Kosovës, Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Ministria e Punëve të Brendshme, Forca e Sigurisë, ministritë që janë për zhvillimin e ekonomisë siç është Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe institucione tjera publike që janë të lidhura me zhvillimin ekonomik.

Te komunat ne kemi bërë një kapërcim të konsiderueshëm. Kemi respektuar plotësisht Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal, duke e shpërndarë buxhetin nëpër komuna plotësisht në përputhje me formulën e granteve.

Buxheti i komunave merr pjesë 22 për qind në shpenzimet e përgjithshme të Qeverisë. Buxheti i tyre për vitin e ardhshëm do të jetë 440.2 milionë euro, që është një rritje prej 15 milionë euro për komunat kryesisht si rezultat i rritjes së granteve qeveritare.

Unë ndihem mirë me këtë buxhet sepse është i qëndrueshëm. Deficiti buxhetor është 1.5 për qind, është shumë më i vogël sepse limiti buxhetor prej 2 për qind që e kemi përcaktuar në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe jam i sigurt se ne do të arrijmë të realizojmë. Përqindjen e realizimit të buxhetit do ta kemi mjaftë të lartë sikurse që e kemi pasur vitin e kaluar dhe këtë vit.

Deficitin buxhetor ne do ta mbulojmë nga huamarrja nga emetimi i letrave me vlerë dhe nga huamarrja e jashtme. Është momenti më i mirë për Kosovën që të hyjë në projekte të mëdha kapitale përmes huamarrjes duke ditur gjendjen shumë të favorshme të treguat financiar ndërkombëtar sa i përket huazimit. Ne arrijmë të nënshkruajmë marrëveshje financiare me normë të interesit që shkon nga 0.5 për qind deri në 1.5 apo 1.7 për qind që është moment i jashtëzakonshëm për të financuar projekte që do t’i shfrytëzojnë edhe gjeneratat e ardhshme për tridhjetë apo dyzet vjetët e ardhshme.

Ne sivjet në vitin 2017 e shfrytëzojmë plotësisht klauzolën e investimeve që është në kuadër të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike, por të targetuar shumë mirë. Përmes Këshillit Kombëtar për Investime ne i shikojmë me shumë kujdes projektet që shkojnë përmes huamarrjes nga gjitha ministritë e linjës me pjesëmarrje dhe involvim të të gjitha ministrave të resorëve kryesor të ekonomisë, për t’u siguruar që financojmë vetëm projektet që kanë normë të lartë të kthimit dhe hyjmë në marrëveshje ndërkombëtare vetëm duke siguruar norma shumë atraktive të interesi dhe kushte të mira të financimit.

Mjetet e AKP-së për vitin e ardhshëm janë paraparë 88 milionë euro. Më lejoni të theksoj edhe një herë se këto janë mjete të shtetit të Kosovës. Ne presim që sa më parë AKP-ja të kryej obligimet sa i përket kreditorëve potencialë dhe të shfrytëzojmë të gjitha ato mjete që janë në Bankën Qendrore të pa shfrytëzuara deri më tash. Prapë dëshiroj të theksoj se të gjitha këto shkojnë për investime kapitale, jo për shpenzime korente që është objektivë e gjithë spektrit politik.

Më lejoni në fund të theksoj se ne do ta qojmë më tutje transparencën buxhetore që e kemi zbatuar dhe që kemi vendosur standarde gjatë këtyre dy viteve. Në baza mujore me kërkesë të kryeministrit unë kam raportuar në Qeveri për trendin e të hyrave dhe shpenzimeve, jo vetëm si total, por edhe në nivel të organizatave buxhetore duke përcjellë shpenzimet korente në secilën ministri, në secilin institucion, duke parë progresin e projekteve kapitale dhe duke bërë aranzhimet e nevojshme që ne të rrisim efikasitetin e shpenzimeve të parasë publike.

Në vitin 2017 ne kemi bërë një kapërcim tjetër në këtë drejtim. Në Ligjin e Buxhetit kemi paraparë planifikimin pesë shifror të buxhetit që i mundëson Qeverisë që të mbikëqyrë financat publike në nivele shumë detale në secilin institucion publik. Dhe ato që do të bëjmë në konsultim me partnerët tanë ndërkombëtare, me GIZ në veçanti dhe FMN do të bëjmë themelimin e një portali të transparencës në Ministrinë e Financave ku do të publikohen të gjitha të dhënat për të hyrat dhe shpenzimet e secilës organizatë buxhetore, për t’ju mundësuar mediave, shoqërisë civile dhe qytetarëve përgjithësisht që të prodhojnë raporte për të hyrat dhe shpenzimet varësisht nga nevojat që kanë.

Faleminderit edhe njëherë kryeministër për mbështetjen që i jep Ministrisë së Financave, institucioneve dhe agjencive brenda Ministrisë së Financave.