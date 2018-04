BSPK: Le të protestojmë e jo të festojmë

Punëtorët dhe punëtoret në Kosovë përballen në baza ditore me padrejtësi dhe mos zbatim të ligjit, andaj është koha që të gjithë së bashku të ngrisim zërin në Ditën Ndërkombëtare të Punës – 1 Maj.

Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës u bënë thirrje të gjithë atyre që përballen me mohim të së drejtës për punë, mohim për pagë të dinjitetshme, siguri dhe shëndet në punë – t‘i bashkohen protestës gjatë Ditës Ndërkombëtare të Punës – 1 Maj.

Protesta do të filloj në orën 11:00 tek Sheshi “Zahir Pajaziti” për të vazhduar drejt Teatrit Kombëtar, tek ndërtesa e Qeverisë së Kosovës.

Brenda eventit:

Në shumë vende të botës, Dita Ndërkombëtare e Punës – 1 Maji, shënohet me protesta dhe ngritje të zërit për të drejtat e punëtorëve/eve. Edhe në Kosovë duhet të veprojmë njësoj.

Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut përcakton të drejtat themelore të njeriut dhe rrjedhimisht të drejtat për punë:

“Çdo njeri ka të drejtë për punë, të zgjedhë lirisht profesionin, të ketë kushte të favorshme pune dhe të jetë i/e mbrojtur nga papunësia”

“Çdo njeri, pa kurrfarë diskriminimi, ka të drejtë që për punë të njejtë të marr rrogë të njejtë. Gjithkush që punon ka të drejtën për shpërblim të drejtë dhe të favorshëm, në mënyrë që t’i sigurojë atij/asaj dhe familjes së tij/saj një jetë që i përgjigjet dinjitetit njerëzor dhe në qoftë se do të jetë e nevojshme, ky shpërblim të plotësohet edhe me mjete të tjera të sigurimit shoqëror”

Qytetarët në Kosovë përballen me përqindje tejet të lartë papunësie dhe në të njejtën kohë punëtorët me shkelje të të drejtave, diskriminim në pagë, mungesë të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe mos zbatim të ligjeve në përgjithësi. Shumë punëtor/e punojnë pa kontrata pune, me orare të stërzgjatura dhe me pamundësi pushimi vjetor apo në festa të caktuara, shumë punëtor e punëtore lëndohen apo vdesin në vendin e punës dhe askush nuk merr përgjegjësi, shumë punëtore diskriminohen nga pushimi I lehonisë e shumë e shumë padrejtësi të tjera.

Një realitet i tillë duhet ndryshuar! Qeveri boll mo! Zbato ligjet për të gjithë pa dallim sektori publik e privat dhe gjinie;

Zbato kontratën kolektive

Garanto siguri dhe shëndet në punë

Njih përvojën e punës për vitet ‘90-‘99

Apliko sigurimin shëndetësor

Aprovo pagën minimale

Siguro punë dhe jetë të dinjitetshme

Numri sa më i madh i protestueve e bënë edhe thirrjen drejt Qeverisë më të fuqishme!

Bashkohu edhe TI!