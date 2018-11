Britanikët po konsumojnë më pak mish

Një në tetë njerëz në Britani janë tani vegjetarianë apo veganë, sipas një raporti të blerjes së ushqimeve që vë theksin mbi një revolucion në zakonet e të ushqyerit në Mbretërinë e Bashkuar.

Një numër prej 21% pohojnë se janë ‘flexitarian’, ku një dietë e bazuar më së shumti në perime plotësohet herë pas here me mish, çka do të thotë se një e treat e konsumuesve të Mbretërisë së Bashkuar kanë zvogëluar me qëllim sasinë e mishit që hanë ose e kanë hequr komplet nga dieta e tyre.

Zbulimet në raportin e ushqimit dhe pijeve vjetore nga zinxhiri i supermarketeve Waitrose vijnë në një kohë kur supozohet se zgjedhjet në ushqim kanë një rol gjithmonë e më të rëndësishëm në debatin për ndryshimet klimatike. Një numër raportesh me ndikim kanë pohuar se shmangia e mishit dhe produkteve qumështore është mënyra e vetme e madhe përmes së cilës konsumuesit mund ta zvogëlojnë ndikimin e tyre mjedisor në planet.

“Është shumë inkurajuese të dish se si shumë britanikë po zgjedhin të zvogëlojnë konsumimin e produkteve të kafshëve” tha Nick Palmer, kryesues i Dhembshurisë në Bujqësinë Botërore. “Shkenca dëshmon se dieta më e shëndetshme është ajo që është e pasur me bimë. Duke ngrënë më pak mish, peshk, vezë dhe produkte qumështore dhe duke zgjedhur kështu një mirëqënie më të mirë, të gjithë ne mund t’i ndihmojmë kafshët, njerëzit dhe planetin.”

Menaxheri i Waitrose, Rob Collins, tha se “Të jemi të vëmendshëm se si jetojmë dhe si hamë është bërë prioritet në botën e sotme. Ndërsa bëhemi gjithmonë e më të vëmendshëm ndaj shëndetit tonë, mirëqënies së familjes dhe të planetit, po e riformojmë mënyrën se si blejmë, si gatuajmë apo si hamë”.