Botohet një tregim i Hemingway pas 62 vitesh

Në vitin 1956 Hemingway kishte shkruar “A Room on the Garden Side”. Ky tregim do të publikohet për herë të parë pas 62 vitesh. Trgimi mund të gjindet në numrin 55 në “Strand Magazine”, një revistë letrare.

Ngjarja në tregim zhvillohet në Paris, në hotelin “Ritz” gjatë Lutës së Dytë Botërore. Personazhi kryesor, i cili gjithashtu tregon ngjarjen, është Robert. Robert është një ushtar i cili gjithashtu thirret me nofkën “Papa”, një nofkë të cilën e kishte edhe vet Hemingway.

Roberti dhe miqtë e tij pinë verë, citojnë Bodlerin dhe flasin për tregtinë e pisët të luftës.

Shumë nga veprat e Hemingway janë frymëzuar shpesh herë nga lufta, si për shembull “Lamtumirë armë” (1929) dhe “Për kë bie këmbana” (1940).

Sipas The Guardian, Hemingway i kishte shkruar botuesit në vitin 1956, duke thënë që disa nga tregimet (përfshirë edhe “A Room on the Garden Side” mund të jenë shokuese, pasi që trajtojnë tema që lidhen me njerëz që në të vërtetë vrasin njerëz të tjerë.

“Sidoqoftë, ju mund t’i publikoni ato pasi të vdes unë.” – kishte shkruar ai.