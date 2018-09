Bien stoqet evropiane si pasojë e eskalimit të luftës tregtare mes SHBA-ve dhe Kinës

Stoqet evropiane kanë ndryshuar pak sot pasi që administrata e Donald Trump-it vendosi t`u vë tarifa në vlerë prej dy millionë dollarë importimeve kineze.

Indeksi i stoqeve evropiane Stoxx 600 mezi bëri tregti mbi nivelin më të ulët në tregtinë e pasdites së hershme. Bankat, shitjet, industria dhe kujdesi shëndetësor ishin ndër sektorët me performancën më të keqe.

Fokusi i tregut rreth botës është shumë i harmonizuar me zhvillimet në eskalimin e konfliktit të tregtisë ndërmjet SHBA-ve dhe Kinës. Presidenti Donald Trump do të imponojë tarifa prej 10 përqind në 200 miliardë dollarë vlerë të importit kinez, dhe ato obligime do të rriten në 25 përqind në fund të vitit, sipas njoftimit të djeshëm.

Shtëpia e Bardhë i ka larguar rreth 300 të mira nga një listë e produkteve të prekura, të propozuar më herët, duke përfshirë ora të mençura, disa produkte kimike dhe produkte tjera si helmetat e biçikletave dhe ulëset e larta.

Të martën, Ministria Kineze e Tregtisë tha se shteti nuk ka zgjidhje pos të kundërpërgjigjet ndaj raundit të fundit të tarifave në mënyrë që t`i ruajë të drejtat dhe interesat e veta në një botë të tregtisë së lirë.

Stoqet teknologjike të Evropës, pjesë e një zingjiri më të madh furnizues për kompanitë e mëdha të teknologjisë, ishin duke u tregtuar më pak të martën pas njoftimit të presidentit Trump. Ndër këto, AMS pati rënie prej 0.28 përqind dhe aksionet e STMicroelectronics ranë për 0.1 përqind.

Ulje të shitjeve kishte edhe në produkte të kompanive të tjera si Zalando, Clariant, dhe të tjera.