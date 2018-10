Bie numri i veturave të reja të regjistruara në Mbretërinë e Bashkuar

Numri i veturave totale të regjistruara kishte rënë për 20.5% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017, gjithsej 338,834, tha Shoqëria e Prodhuesve dhe Tregtuesve të Automobilave (SMMT). Prodhuesit e veturave janë përballur me një “varg telashesh” duke përfshirë ndryshimin e standardeve më strikte të lëshimit, shtuan ata.

Ndërkohë, Nissan tha se Brexit-i pa marrëveshje do të kishte “pasoja serioze”.

Firma japoneze, e cila ka të punësuar gati 7,000 veta në fabrikën e vet në Sunderland, i bëri apel urgjent Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian (BE) të punojnë drejt një “Brexit-i të balancuar”.

SMMT-ja tha se kishte qenë një shtator “i pazakontë”, duke e pasuar një “gusht ekstrem dhe tetë muaj turbulentë të vitit”. Ata thanë se ndikimi i rënies së shitjeve ishte ndjerë në të gjitha bordet, me rënie të regjistrimeve nga konsumatorët privat dhe bizneset. Shitjet e veturave me benzinë dhe dizel ranë, por ato të përziera me mbushje elektrike u rritën – edhe pse vetëm 3.9%.

Që nga 1 shtatori, të gjitha veturat e shitura në BE është dashur të kalojnë nëpër një test të ri të njohur si Procedura e Harmonizuar Botërisht për Testimin e Veturave të Lehta. Kjo i ka zëvendësuar të gjitha testet ekzistuese të lëshimeve dhe ekonominë e benzinës dhe i ka detyruar prodhuesit e veturave të pajtohen me këtë.

Alex Buttle, drejtor i web-faqes për krahasimin e blerjes së veturave motorway.co.uk tha se figurat do të çonin “valë shokuese” në industrinë e automobilave. Ai shtoi: “Tani jemi duke hyrë në një periudhë të paprecedent për industrinë e veturave, meqë tabelat e reja të regjistrimit do të bëhen në mars të vitit 2019, kur Mbretëria e Bashkuar do të largohet nga Bashkimi Evropian.”