Qeveria e Kosovës-BERZH nënshkruan memorandum bashkëpunimi, mbështetje sektorit privat

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isa Mustafa dhe presidenti i Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), Suma Chakrabarti, kanë nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi për mbështetjen e sektorit privat në ekonominë e Kosovës.

Fillimisht, kryeministri Mustafa, i shoqëruar nga ministri i Financave, Avdullah Hoti, kanë zhvilluar një takim pune me Presidentin Chakrabarti dhe drejtuesit e tjerë të BERZH-it.

Mustafa e vlerësoi lartë rëndësinë e nënshkrimit të këtij memorandumi dhe përkrahjen e deritashme të BERZH-it për Kosovën, duke përfshirë sektorin privat.

Ai theksoi përkushtimin për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit veçmas në përkrahje të fushës së biznesit.

“Kemi nevojë që sektorin privat të biznesit ta fuqizojmë në Kosovë, të bëjmë reforma strukturore në ekonomi, të bëjmë reformat të cilat mund të lidhen me tregun e Bashkimit Evropian dhe me tregjet tjera. Por, po ashtu, të kemi lidhje edhe më të mira me regjionin në pikëpamje të zhvillimit ekonomik dhe të bashkëpunimit. Ne vlerësojmë të gjitha projektet që kemi zhvilluar me ju, që nuk janë pak, kanë ndikuar që të përmirësojnë gjendjen ekonomike dhe sociale në vendin tonë dhe këtë sukses e shohim si sukses të mbështetur fuqimisht nga ju”, tha kryeministri.