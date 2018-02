Beqaj: Qendra e parë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, funksionalizohet në bashkëpunim me Universitetin

Ministri i Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Besim Beqaj, ka vizituar Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike ku ka prezantuar planet dhe objektivat e Ministrisë, si dhe ka bashkëbiseduar me profesorët dhe studentët e këtij fakulteti.

Në kuadër të prezantimit të prioriteteve të Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Beqaj ka theksuar nevojën e themelimit të Qendrave të Inovacionit dhe Ndërmarrësisë nga të cilat kryesorja dhe më e rëndësishmja do të themelohet në hapësirat e Universitetit të Prishtinës në bashkëpunim me fakultetin e Inxhinierisë Mekanike.

Sipas ministrit Beqaj, Qendra e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në hapësirën e këtij fakulteti do të jetë më e madhja në regjion dhe do t’u shërbejë studentëve dhe profesorëve të këtij fakulteti.

“Qendra e parë e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë do të funksionalizohet në bashkëpunim me Universitetin, duke u nisur nga fakti se studentët janë baza e zhvillimit të ideve inovative. Qendra e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë do të jetë në shërbim të studentëve për zhvillimin e koncepteve inovative, do të shërbejë si inkubator biznesi, do të pajisen me laboratorë modernë për shfrytëzim të përbashkët”, tha ministri Beqaj.