Beatriz Colomina dhe Mark Wigley në Shkolla Verore si Shkollë, 2017

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë ka kënaqësinë të paraqesë prezantimet e Beatriz Colomina dhe Mark Wigley, pjesë e Programit Publik të Shkolla Verore si Shkollë 2017.

The Exhibition of Desire: Playboy Architecture 1953-1979

Seksi, arkitektura dhe dizajni kanë qenë pazgjidhshmërisht të ndërthurura në faqet e revistës Playboy që nga fillimi i saj. Arkitektura jo vetëm paraqitej thjesht në revistë, por ishte vetë mekanizmi i saj. Fantazitë seksuale dhe fantazitë arkitekturore ishin të pandashme. Arkitektura doli të jetë më joshëse sesa partneret në lojë. Ajo u bë partneri kryesor.

Beatriz Colomina është Profesoreshë e Historisë dhe Teorisë në School of Architecture dhe drejtoreshë thelemuese e programit të Medias dhe Modernitetit në Princeton University. Ajo ka shkruar vazhdimisht mbi çështjet e arkitekturës, artit, seksualitetit dhe medias. Librat e saj përfshijnë: Are We Human? Notes on an Archeology of Design (Lars Müller, 2016), The Century of the Bed (Verlag für Moderne Kunst, 2015), Manifesto Architecture: The Ghost of Mies (Sternberg, 2014), Clip/Stamp/Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196X-197X (Actar, 2010), Domesticity at War (MIT Press, 2007), Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media (MIT Press, 1994), dhe Sexuality and Space (Princeton Architectural Press, 1992). Ajo ka kuruar një numër të ekspozitash duke përfshirë: Clip/Stamp/Fold (2006), Playboy Architecture (2012) dhe Radical Pedagogies (2014). Ajo bashkë me Mark Wigley është kuratore e edicionit të tretë të Istanbul Design Biennial (2016).

Exhibiting Anarchitecture: A Detective Story

Legjenda thotë se grupi i artistëve “anarchitecture” rreth Gordon Matta-Clark kanë mbajtur një ekspozitë të rëndësishme në 112 Greene Street në vitin 1974, por nuk ka pothuajse asnjë dëshmi të ekspozitës dhe asnjë nga anëtarët e grupit nuk pajtohen se për cka ishte ajo, kush ishte në grup, sa shpesh takoheshin, ku takoheshin apo pse. Përkundër këtij misteri, ose ndoshta për shkak të tij, anarchitecture është bërë një koncept i famshëm derisa Matta-Clark është kanonizuar vazhdimisht nga historianët e artit. Por misteri thërret për një tregim detektivësh dhe analizash forenzike.

Mark Wigley është Profesor i Arkitekturës dhe Dekan Nderi në Shkollën e Arkitekturës, Planifikimit dhe Mbrojtjes në Columbia University. Ai është një historian dhe teoricien, i cili hulumton ndërthurjen e arkitekturës, artit, filozofisë, kulturës dhe teknologjisë. Librat e tij përfshijnë, Derrida’s Haunt: The Architecture of Deconstruction; White Walls, Designer Dresses: The Fashioning of Modern Architecture; Constant’s New Babylon: The Hyper-Architecture of Desire; dhe Buckminster Fuller Inc. – Architecture in the Age of Radio. Ai ka kuruar ekspozita në Museum of Modern Art, the Drawing Center, the Witte de With in Rotterdam, dhe në the Canadian Center for Architecture in Montreal. Në vitin 2016 ai ka bashkë-kuruar 3rd Istanbul Design Biennial me Beatriz Colomina rreth temës Are We Human? – The Design of the Species – 2 seconds, 2 days, 2 years, 200 Years, 200,000 years. Libri i tij më i fundit, i shkruar bashkë me Beatriz Colomina, është Are We Human? – Notes on an Archaeology of Design (Zurich: Lars Müller, 2016).

Konteksti i gjerë i projektit u përgjigjet sistemeve të arsimit të artit në Kosovë, Maqedoni, Serbi, Bosne dhe Hercegovinë, Kroaci dhe Slloveni.

