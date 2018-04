Bashkia e Kukësit nderon Pacollin, “Qytetar Nderi i Kukësit” dhe “Nderi i Qarkut Kukës”

Me rastin e shënimit të 19 vjetorit të eksodit kosovar në Kukës, ministrit të Jashtëm dhe zëvendëskryeministrit, Behgjet Pacolli, i janë dorëzuar dy tituj, ai “Qytetar Nderi i Kukësit” dhe “Nderi i Qarkut Kukës”.

Kryediplomati kosovar, Pacolli, pranoi këto dy mirënjohje gjatë një ceremonie zyrtare në Bashkinë e Kukësit për kontributin e tij të mëhershëm në mbështetje të Luftës Çlirimtare, të kampeve të bashkëkombësve larguar nga lufta, si dhe për vizionin e tij si ish-President për krijimin e Hapësirës së Përbashkët Ekonomike Kombëtare.

“Ju, i nderuar Behgjet nuk jeni mburrur kurrë për shumë aspekte të jetës suaj. Po ne duhet t’jua përmendim sot në këtë ditë nderimi. Kompania juaj e ka ndihmuar Luftën e Shenjtë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës me shuma të mëdha financiare…Po ju e keni ndihmuar Kukësin dhe në kohë paqeje. Të afërm tuaj kanë sjellë ndihma për fshatra të thellë të Qarkut tonë… Ju, i dashur Behgjet po na ndihmoni me Vizionin Tuaj për rrëzimin e atyre kufijve që kanë mbetur ende mes nesh. Dhe, do të na ndihmoni akoma më shumë kur ky Vizion të bëhet realitet. Platforma juaj për një Zonë të lirë ekonomike ndërkufitare që bashkon Gjakovën dhe Prizrenin me Qarkun tonë, është shpëtimtare për njërën nga Zonat më të bukura të Ballkanit dhe me plot potencial zhvillimor. Koncepti juaj për zhvillimin e Aeroportit të Kukësit, për kompani ajrore të përbashkët; koncepti juaj për një Qendër Spitalore elitare dhe një shkollë të lartë shërbimesh mjekësore në Kukës, janë shpëtimtare për këtë Zonë, të varfër, por dinjitoze”, ka thënë në fjalën e tij kryetari i Bashkisë së Kukësit, Bashkim Shehu.