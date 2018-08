Bashkëthemelues të Tinder dhe 8 të tjerë padisin pronarët e aplikacionit, thonë se atyre u detyrohen 2 miliardë dollarë

Bashkëthemeluesit e Tinder dhe tetë ekzekutivë të mëparshëm dhe aktualë të aplikacionit të popullarizuar, janë duke paditur pronarët e tanishëm, duke pretenduar se ata kanë manipuluar vlerësimin e kompanisë për t’i mohuar ato miliarda dollarë që i kishin borxh.

Padia, e ngritur në gjykatën e shtetit në Nju Jork, kërkon të paktën 2 miliardë dollarë dëmshpërblime nga Match Group (MTCH) dhe kompania e tij mëmë, IAC / InterActiveCorp (IAC). Paditësit përfaqësohen nga Orin Snyder nga firma Gibson Dunn, i cili ka përfaqësuar disa nga kompanitë më të mëdha në teknologji, duke përfshirë Facebook, Apple dhe Uber.

Konflikti përqëndrohet në një analizë të Tinder-it të bërë në vitin 2017 nga bankat e Wall Street për të vendosur një vlerë për opsionet e aksioneve të marra nga Sean Rad, një bashkë-themelues i Tinder dhe punonjës të tjerë të mëhershëm. Padia gjithashtu përfshin një pohim për ngacmimin seksual kundër ish-drejtorit të Tinder, Greg Blatt.

IAC lëshoi ​​një deklaratë që e quajti padinë “të pamerituar” dhe duke thënë se do ta “mbronte fuqishëm” veten kundër padisë.

Vlerësimi i Tinder-it në vitin 2017 u vendos në 3 miliardë dollarë, i pandryshuar nga një vlerësim që ishte bërë dy vjet më parë, pavarësisht rritjes së shpejtë të të ardhurave dhe abonentëve. Padia akuzon drejtuesit se Match dhe IAC kanë manipuluar qëllimisht informacionet e dhëna bankave, duke mbivlerësuar shpenzimet dhe duke nënvlerësuar rritjen potenciale të të ardhurave, me qëllim që vlerësimi i vitit 2017 të jetë artificialisht i ulët.

Padia kërkon të paktën 2 miliardë dollarë dëmshpërblime, dhe sipas padisë opsionet e paditësve përbënin më shumë se 20% të kompanisë. Kjo do të sugjeronte që paditësit po pretendonin se Tinder ishte nënvlerësuar me të paktën 9 miliardë dollarë, duke e vendosur vlerën e saj totale në rreth 12 miliardë dollarë.

Tinder ka ndihmuar në ndryshimin e mënyrës se si njerëzit takohen. Përdoruesit mund të “swipe” majtas në një profil nëse nuk janë të interesuar dhe të “swipe” djathtas nëse janë. Nëse të dyja palët kanë “swipe” djathtas, kjo është një përshtatje (match). Kur u prezantua, aplikacioni transformoi përvojën online të takimit dhe hapi rrugën për një numër konkurrentësh që përsërisnin formatin. Sot, kompania thotë se sheh 1,6 miliardë “swipes” në ditë dhe hedh një total prej mbi 20 miliardë përshtatje.

Padia pretendon se Rad dhe të tjerë krijuan Tinder kryesisht në kohën e tyre, dhe me paratë e tyre, ndërsa punonin në projekte të tjera në Hatch Labs, një inkubator biznesi që drejtohet nga IAC në Nju Jork. Padia thotë se atyre u ishte thënë se nëse Tinder ishte i suksesshëm ata do të merrnin një marrëveshje “pronësi miqësore nga themeluesi” dhe do të merrnin shumicën e kompanisë. Por sapo Tinder u dëshmua i suksesshëm, atyre iu dha opsione me vlerë vetëm rreth 20% të kompanisë, sipas padisë.



“Në kohën kur kishim ndonjë gjë në kontratë, Tinder ishte tashmë i suksesshëm”, tha Rad. “Ekipi i parë i dha të gjitha, dhe ata sakrifikonin si çdo themelues i ndonjë kompanie, apo punonjës të parë të ndonjë kompanie, ata rrezikuan dhe ne të gjithë rrezikuam”, tha Rad.

Pjesa e kompanisë në të cilën punonjësit e parë kanë të drejtë nuk është në diskutim në padi; ata në fund të fundit ranë dakord për rreth 20% që iu dha. Pyetja në padi është vlera e asaj pjese.

Sipas padisë, IAC dhe Match e kanë instaluar Blatt-in si drejtuesin e Tinder-it përpara procesit të vlerësimit, në mënyrë që të krijojnë një pikëmamje më pesimiste të rritjes së Tinder-it në bankat që zhvillojnë vlerësimin. Padia pretendon se Match dhe IAC minimizuan ndikimin e karakteristikave të rëndësishme të produktit që Tinder di të prezantonte, si një ndryshim që lejoi një bazë më të gjerë përdorimi, si dhe Tinder Gold, një version premium i aplikacionit që rriti ndjeshëm të ardhurat.

Sipas padisë, brenda një jave nga nisja e Tinder Gold, vlera e tregut e Match Group u rrit me $1 miliard.

“Faktet janë të thjeshta: Match Group dhe paditësit kaluan një proces vlerësimi rigoroz, të përcaktuar sipas kontraktimit, që përfshinte dy banka të pavarura globale të investimeve dhe zoti Rad dhe grupi i tij i gëzueshëm i paditësve nuk e pëlqenin rezultatin,” thanë IAC në një deklaratë. “Z. Rad ka një histori të pasur me deklarata të çuditshme publike dhe kjo padi përmban vetëm një seri tjetër të tyre. Ne shpresojmë ta mbrojmë pozicionin tonë në gjykatë”.

Gjatë procesit të vlerësimit, Blatt kërcënoi drejtuesit e tjerë të Tinder që u përpoqën të ndajnë informacion të saktë me bankat që kryejnë vlerësimin, sipas padisë. Rad i tha CNN se punonjësve u thuhej se do të pushoheshin nga puna nëse do të jepnin informacionin e duhur.

Rad ishte në bordin e asaj kohe, por ai tha për CNN se ai ishte larguar nga bisedat dhe ishte vënë në një pozicion ku ai nuk mund të siguronte që vlerësimi dhe informacioni i dhënë bankave ishin të sakta. Sipas padisë, Rad u ndalua nga selia e Tinder-it nga Blatt.

Duke paraqitur këtë padi, paditësit po përballen me një nga njerëzit më të fuqishëm në botën e teknologjisë dhe mediave të reja. Barry Diller, 76 vjeç, është kryetar jo vetëm i IAC, por edhe i Expedia, kompania më e madhe e udhëtimit online në botë. Forbes vlerëson vlerën e tij neto në 3.1 miliardë dollarë.

CNN gjithashtu ka kontaktuar Diller për të komentuar në lidhje me pretendimet në padi përveç kërkimit të komenteve nga IAC.Nuk ka ende përgjigje.

Rad tha se nuk ishte e lehtë të vendosesh të shkosh kundër Diller në këtë mënyrë.



“Askush nuk dëshiron të padisë askënd,” tha Rad. “Veçanërisht një korporatë të madhe dhe të fuqishme. Është e tmerrshme”.



I pyetur nëse ai mendonte se Diller luajti një rol në skemën e pretenduar, Rad tha se ai ishte në pritje të fakteve që do të dilnin.



“Mendoj se kur ju jeni duke punuar në një kompani për shumë, shumë vite dhe ju e dini, mandati është se asgjë e rëndësishme nuk ndodh pa një person që di për këtë, ju mendoni se ata e dinë për gjithçka që po ndodh, sidomos diçka aq e rëndësishme sa kjo. “