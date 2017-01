Tahiri: Kërkesat e Serbisë ndaj INTERPOL-it për ndalimin e ish luftëtarëve të UÇK-së janë absurde

Ministri i Punëve të Brendshme, Skender Hyseni, priti sot në takim ministrin e Punëve të Brendshme të Republikës së Shqipërisë, Saimir Tahiri. Në këtë takim morën pjesë Komisionet Parlamentare të Sigurisë dhe zëvendësministrat e Punëve të Brendshme të dyja vendeve.

Me këtë rast ministri i Punëve të Brendshme i Republikës së Kosovës, Skender Hyseni, theksoi se është biseduar për punët që janë bërë dhe që duhet të bëhen nga të dyja vendet.

“Bashkëpunimi sektorial, por edhe i përgjithshëm midis vendeve tona do të jetë shumë dimensional dhe afatgjatë. Falënderova Tiranën për reagimin dhe përkrahjen e Kosovës lidhur me ndalimin e ish-kryeministrit, Ramush Haradinaj. Ne si dy vende, si dy qeveri që kanë të njëjta synime, kanë objektivat e njëjtë ndërkombëtare e diplomatike do të vazhdojmë të bashkërendojmë planet tona”, tha ministri Hyseni.