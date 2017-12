Barazia gjinore është vlerë themelore e zhvillimit demokratik të shoqërisë, thotë Thaçi

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, sot ka marrë pjesë në konferencën “Përmirësimi i Llogaridhënies Institucionale për Zbatimin e Ligjit për Barazi Gjinore”, të organizuar nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.

I pari i vendit ka thënë se përparimi i të drejtave të gruas dhe arritja e barazisë mes grave e burrave është çështje e të drejtave të njeriut, vlera mbi të cilat ne kemi shpallur dhe ndërtuar shtetin tonë.

Ai ka thënë se barazia gjinore nuk është diçka e sajuar nga dëshira, por e sanksionuar në akte të ndryshme ligjore.

“Në kohën kur isha kryeministër i Republikës së Kosovës, kam marrë iniciativën që të drejtat e njeriut të avancohen edhe me ligje të ndryshme, të cilat i bëjnë nder Republikës së Kosovës. Gjatë kësaj kohe, janë hartuar dhe më pas edhe miratuar nga Kuvendi tri ligjet bazike: Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Ligji për Barazi Gjinore dhe Ligji për Avokatin e Popullit”, ka thënë presidenti Thaçi, duke shtuar se këto ligje kanë arritur që të garantojnë, promovojnë dhe avancojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Republikën e Kosovës, në pajtim me vlerat kushtetuese dhe me marrëveshjet e instrumentet ndërkombëtare.