Baleti “Le Corsaire” shfaqet në Teatrin Kombëtar

Trupa e Baletit Kombëtar të Kosovës mbajtën një konferencë në media për nder të premierës së baletit “Le Corsaire”.

Ahmet Brahimaj, drejtori i Baletit Kombëtar të Kosovës, tha se pavarësisht problemeve të mëdha me të cilat ballafaqohen, ata prapë po ia arrijnë të realizojnë shfaqje të mira.

“Jemi përcaktuar që këtë shfaqje kaq të madhe të adaptojmë në mundësi tonë, të cilat janë të limituara me ushtrime, provat ku mbajmë, numri i vogël i balerinëve dhe kjo shfaqje kërkon më tepër numër të balerinëve dhe ky koreograf ka rrezikuar me hy në një nga veprat kaq të mëdha me kushte të vështira”, tha Brahimaj.

Përderisa është i kënaqur me punën brenda trupës së baletit, Brahimaj ankohet për mungesë mbështetjeje nga shteti.

“Duke u bazuar në problemet që kemi unë mendoj se shfaqja edhe gjatë punës që kemi përcjell është një shfaqje atraktive me nivel artisik të trupës, dhe gjithçka është përgatitur me kohë edhe pse ana financiare nuk po na përcjellë. Por ne nuk mundemi me prit prej shtetit tonë me u kthjellë, sepse kjo shfaqje ka qenë ide që nga viti i kaluar të jetë premierë me katër tetor”, u shpreh ai.

Krizën financiare të baletit në Kosovë e ka përjetuar edhe koreografi i huaj i kësaj pjese baleti, Israel Rodriguez.

“Kur erdha këtu për here të parë, kemi pasur probleme ekonomike dhe unë e di se sa e vështirë është kjo edhe për valltaret dhe drejtoret, ne jemi mundu me dhënë më të mirën e mundshme”, tha Rodriguez.