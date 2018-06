Baleti Kombëtar i Kosovës prezantohet për herë të parë në Paris

“Recomposed” me koreografi të Christopher Beranger dhe Jonathan Pranlas, u luajt në teatrin me traditë 80-vjeçare “La Palace” në Paris nga balerinët e Baletit Kombëtar të Kosovës. Kjo qe hera e parë që balerinët kosovarë prezantuan shtetin në Francë. Ata u mirëpritën me duartrokitje dhe brohoritma të shumta.

Shfaqja që i referohet gjendjes aktuale të Kosovës, të ardhmes së saj e perceptimit të traditave, realizuar në një skenografi minimale, krijon portretin e një prej shteteve më të izoluara në Evropë. Si e tillë kjo histori u përcoll përmes vallëzimit për tri net me radhë dhe magjepsi publikun francez, shkruan“Koha Ditore”.

Drejtori i Baletit Kombëtar të Kosovës, Ahmet Brahimaj, ka thënë se salla për tri net me radhë ka qenë e mbushur gati përplot. Fakti se kjo trupë ka bërë që publiku francez të jetë prezent dhe të duartrokasë performancën e BKK-së, për Brahimajn, është arritje shumë e lartë. Megjithëse e kishte marrë pak me drojë se si do të jetë pritja.

“La Palace” është një teatër, i cili përveç shfaqjeve mirëpret edhe koncerte e aktivitete të tjera. Salla e saj ka rreth 600 ulëse.