Bajrami vizitoi nxënësit gjatë testit pilotues për vlerësimin ndërkombëtar PISA

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Arsim Bajrami vizitoi nxënësit e Shkollës së Mesme Profesionale “Gjin Gazulli”, në Prishtinë gjatë pilotimit të vlerësimit ndërkombëtar PISA, të cilët i janë nënshtruar testit në ambientet e Universitetit Amerikan të Kosovës.

Me këtë rast, Bajrami ka thënë se, pret rezultate më të mira në këtë fazë të pilotimit, të krahasueshme me rezultatet e shteteve të Bashkimin Evropian.

Bajrami theksoi se, Ministria e Arsimit është e përkushtuar në ngritjen e përgjegjësisë së nxënësve dhe mësimdhënësve në arritjen e rezultateve më të mira në mësimdhënie dhe mësimnxënie, të cilat patjetër do të rezultojnë me sukses në vlerësimin e ardhshëm ndërkombëtar “PISA 2018”.

“Jam i sigurt se do të fillojë një trend i ngritjes së rezultateve. Besoj në punën që kemi bërë me mësimdhënësit dhe nxënësit dhe se do të fillojë një proces i ngritjes graduale të cilësisë. Do të ofrojmë për nxënësit dhe mësimdhënsit tanë një pako stimuluese. Ky test padyshim krijon një imazh ndërkombëtar për sistemin e edukimit”, theksoi Bajrami.