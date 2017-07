ATK së shpejti do të zëvendësojë sistemin e teknologjisë informative

Sot është mbajtur takimi i përbashkët i Komitetit Drejtues për procesin e modernizimit të proceseve dhe sistemit të teknologjisë informative në Ministrinë e Financave, lidhur projektin për integrimin e sistemit për teknologji informative.

Qëllimi bazë i këtij projekti është modernizimi i proceseve biznesore, lehtësirave per përmbushjen e tatimeve nga tatimpaguesit, ofrimi i shërbimeve elektronike me synim zëvendësimin e shërbimeve me letër, lehtësimi i mënyrës se raportimit ndërinstitucional përfshi Administratën Tatimore, Doganën e Kosovës dhe Thesarin e Kosovës.

Drejtori i ATK-së, Sakip Imeri, potencoi rëndësinë e këtij projekti dhe u zotua se do të ketë përkushtim maksimal që ky projekt të finalizohet.

Pjesë e këtij takimi ishin edhe përfaqësues nga Ministria e Financave dhe Dogana e Kosovës.

Gjithashtu, procesi do të lehtësojë menaxhimin e proceseve ne mënyrë me efikase dhe inteligjente. Procesi është duke u ndihmua me ekspertizë nga ekspertë të angazhuar nga FMN, me financim të përbashkët te Qeverisë së Kosovës dhe Komisionit Evropian.