Asambleistët komunal të Deçanit kërkojnë lirimin e Haradinajt

Sot është mbajt mbledhja e jashtëzakonshme e Asamblesë Komunale të Deçanit me të vetmen pikë të rendit të ditës, reagim institucioneve lokale të komunës së Deçanit lidhur me ndalimin e Ramush Haradinaj nga autoritet franceze duke u bazuar në kërkesën e padrejtë të Serbisë drejtuar Interpolit dhe nxjerrja e një deklarate kundërshtuese.

Kryesuesi i Asamblesë Komunale, Jashar Dobraj tha se ky fillimvit na ka obligur që seancën e parë të kuvendit ta kemi të jashtëzakonshme, sespe zhvillimet e fundit pas ndalimit të liderit të Alenacës për Ardhmërinë e Kosovës, Haradinaj kanë imponuar një gjë të tillë. Nga dita e arrëstimit me dt 04 janar 2017 e deri me sot ka pasur reagime të ndryshme nga institucione, qarqe, mekanizma, autoritete dhe forma të reagimit qytetarë të organizuar në formë protestash si brenda Kosovës po ashtu në shumë qendra të Evropës dhe Amerikës.

Në këtë seancë të jashtëzakonshme u kërkua lirimi me prcedura të përshpejtuara i ish kryemisitrit të Kosovës dhe kryetarit të AAK-së Ramush Haradinajt. Ndërsa, në fund të seancës komisioni pesëanëtarësh i formuar nga ekzekutivi dhe dy partitë AAK dhe PDK por jo edhe LDK, hartuan një deklaratë kundërshtuese e cila u miratua njëzëshëm ne asamble. Me këtë rast iu bë thirrje autoriteteve kosovare që të ndalohet ky tren i nëpërkëmbjes së personaliteteve emblematike të cilët bartin mbi supet e tyre shumë procese me rëndësi histroike për Kosovën.