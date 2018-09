Arsyet pse Eliza Hoxha la muzikën

Kënga “Me ritëm do vallëzoj” ishte hit i viteve 2000, kohë kur këngëtarja ishte ende e panjohur për publikun.

Sidoqoftë kjo këngë ishte pikënisja e këngëtares nga Prishtina që me zërin e saj të veçantë shpejt fitoi dashurinë e publikut. Me gjithë talentin në muzikë, ajo u përkushtua edhe në gjëra të tjera. Përfundoi studimet Master në Belgjikë në fushën e artitekturës.

Eliza rrëfen për arsyet që e shtyen të braktis muzikën e të zgjedh arkitekturën.

“Arsyet se përse braktisa këngën dhe zgjodha arkitekturën ishin sepse kam qenë vizatuese dhe piktore e mirë në kohën e shkollës fillore dhe të mesme. Dhe e dyta situata politike. Nuk kishte asnjë kuptim që unë të shkoja dhe të studioja muzikë sepse e kisha lënë përgjysmë shkollën e muzikës. Arkitektura është ajo që më përmbush sepse lidhet me dimensionin socio-kulturor që unë e kam shumë të rëndësishëm. Më ka mbajtur mirë me veten dhe me kontekstin ku jetoj. Arkitektura vetë është profesion shumë i gjërë dhe më ka dhënë mundësi për të eksploruar edhe në fusha të tjera. Fokusi im kryesor ka qenë aspekti socio-kulturor në atë qytet. Gjërat që unë bëj i kam lidhur me profesionin që unë kam.” shprehet Eliza Hoxha