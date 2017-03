Arrestohet zyrtari policor dhe ai i shërbimit korrektues në Vërmicë

Nga policia kufitare e PK-së të hënën rreth orës 20:00 në pikë kalimin kufitar të Vërmicës është ndaluar vetura Opel Astra (me targa të Kosovës) e cila drejtohej nga një shtetas i Kosovës (zyrtar policor) dhe brenda kishte edhe një bashkë-udhëtar (zyrtar i Shërbimit Korrektues të Kosovës).

Gjatë kontrollit të automjetit nga zyrtarët e policisë kufitare të Vërmicës janë gjetur një armë automatike AK-47 me një karikator me 30 fishekë dhe një pistoletë e tipit TT me tetë fishek të kalibrit 7.62.

Bazuar në autorizimet ligjore të IPK-së, policia kufitare kanë njoftuar hetuesit e IPK-së të cilët kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes.

Hetuesit kanë kontaktuar me prokurorin kompetent i cili ka urdhëruar konfiskimin e armëve dhe me vendim të tij ndaj dy të dyshuarve është caktuar masa e ndalimit policor për 48 orë.

Si pjesë e procedurës administrative ndaj zyrtarit policor është marrë edhe masa e suspendimit nga detyra deri në përfundimin e procedurës hetimore.

Policia e Kosovës në bashkëpunim me Inspektoratin Policor të Kosovës mbeten të përkushtuar në zbatimin e ligjit dhe ndërmarrjen e veprimeve ligjore ndaj të gjithë individëve pavarësisht rolit dhe funksionit që kanë.

Inspektorati Policor i Kosovës dhe Policia e Kosovës vazhdojnë të ndërmarrin aktivitete për fuqizimin e integritetit policor dhe ngritjen e vazhdueshme të nivelit të besueshmërisë që qytetarët e vendit e kanë në policinë.