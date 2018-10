Arrestohet një person i dyshuar për grabitje me armë dhe vjedhje të rëndë

Policia e Kosovës, konkretisht sektori rajonal për hetime DRP-Pejë, pas një pune intensive operativo-hetimore ka bërë arrestimin e një personi të dyshuar, nën dyshimin se i njëjti ka kryer veprat penale ‘grabitje me armë’ dhe ‘vjedhje të rënda’.

Sektori Rajonal për Hetime DRP-Pejë, në bashkëpunim me njësitë e tjera punuese dhe në bashkëpunim me qytetarët e kësaj zone, me urdhër të Gjykatës Themelore në Pejë ka bërë bastisjen e dy (2) lokacioneve, me ç’rast edhe është bërë arrestimi i personit të dyshuar.

Personi i dyshuar i arrestuar lidhur me këtë rast është: V. H. lindur me 1995 m/sh/k

I dyshuari që nga viti 2017 e deri më tani dyshohet se ka kryer 11 raste të grabitjeve me armë dhe vjedhjeve të rënda në rajonin e Pejës.

Policia e Kosovës i falënderon qytetarët e kësaj zone të cilët kanë bashkëpunuar dhe kanë ndihmuar Policinë pa hezituar në raportim të dukurive negative kriminale brenda shoqërisë sonë, pasi që vetëm në këtë mënyrë mund dhe duhet të krijojmë një ambient të sigurt dhe të qetë për të gjithë qytetarët në komunën e Pejës dhe të rajonit në përgjithësi.