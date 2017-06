Arrestohen pesë persona për trafikim me qenie njerëzore

Në rastin e parë, Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore, Sektori Qendror i Hetimeve, me të marrë informatën nga Stacioni Policor Lipjan, për një person të zhdukur të gjinisë femërore të moshës 16 vjeçare, e cila dyshohej se mund të jetë viktimë e trafikimit, menjëherë ka filluar hetimin e rastit dhe me datë 14.06.2017 viktima është gjetur dhe intervistuar.

Nga hetimet lind dyshimi se viktima gjatë një periudhe kohore, është mbajtur nën kontroll nga ana e një të dyshuarit mashkull/kosovar/shqiptar. Ai me anë të mashtrimit, duke e shfrytëzuar edhe gjendjen e rëndë ekonomike dhe rrethanat familjare të viktimës, dyshohet se e ka shtyrë atë drejt shfrytëzimit seksual.

I dyshuari me vendim te prokurorit dërgohen në mbajtje për 24 orë.

Më, 19.06.2017 është arrestuar edhe personi i dytë, nën dyshimin e konsumimit të veprës penale: Shërbimet Seksuale të Viktimës së Trafikimit.

I dyshuari H.H. mashkull-shqiptar-kosovar, me vendim te prokurorit dërgohen në mbajtje për 48 orë.

Në rastin e dytë, pas një pune operative hetimore në teren, me datë 19.06.2017 në Pejë, është realizuar urdhëresa e lëshuar nga gjykata kompetente, për kontroll të një lokali ku dyshohej se kryhej veprimtari e dyshuar kriminale. Aty janë arrestuar tre të dyshuar për përfshirje në veprat penale: Mundësim ose Detyrim ne Prostitucion dhe Ofrimi i Lokaleve për Prostitucion.

Dy të dyshuarit e arrestuar në një lokal nate janë: – I.H. mashkull-kosovar-shqiptar, lindur më 1963 dhe

-SH.M. mashkull-kosovar-shqiptar, lindur më 1987.

Me vendim të Prokurorit të dyshuarit, dërgohen në mbajtje për 48 orë, ndërsa e dyshuara E.G. femër-kosovare-shqiptare, e lindur më 1993 është dërguar në Gjykatën Themelore Divizioni për Kundërvajtje-Pejë në procedurë të shkurt.

Me vendim te Inspektoratit Komunal, lokali ku dyshohej se ushtrohej veprimtaria e ndaluar është mbyllur.