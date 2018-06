Arabia Saudite nënshkruan marrëveshje me Francën për të krijuar orkestër dhe opera

Arabia Saudite shpejtë do të bëhet me një orkestër dhe opera ndërkombëtare me ndihmën e Francës. Dy shtetet kanë nënshkruar një marrëveshje të hënën për të forcuar lidhjet kulturore dhe bashkëpunimin përmes arteve.

Opera e Parisit me famë botërore, do t’i ndihmojë Arabisë Saudite të performojë muzikë klasike dhe opera.

Shtëpia e parë e operës do të ndërtohet në qytetin e dytë më të madh të Arabisë Saudite, Jeddah. Pritet që Arabia Saudite do të investojë 64 milionë dollarë për ta zhvilluar këtë industri në dhjetë vitet e ardhshme.

Kjo marrëveshje është pjesë e planit “Vision 2030” të princit Mohammed bin Selman, i cili dëshiron të modernizojë shumë fusha të jetës në Arabi. Kjo marrëveshje kulturore përfshin edhe projekte të tjera. Arkeologët francez do të punojnë në zhvillimin e Al-Ula, një regjion në veri-perëndim të vendit që është i pasur me trashëgimi kulturore. Francezët do të ndihmojnë me mbrojtjen e kësaj pjese.

Pjesë tjetër e marrëveshjes do të jetë dhe përkthimi i veprave letrare nga frëngjisht në arabisht dhe anasjelltas.