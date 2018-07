Apple sjell linjën e re të përmirësuar të produkteve në vjeshtë

Ming-Chi Kuo i cili punon për kompaninë TF International Securities ka publikuar një hulumtim të ri për investitorët që përfshin detaje të reja rreth asaj se çka të presim nga linja e produkteve të Apple që do të lansohen në vjeshtë.

Sipas parashikimeve të Kuo, Apple këtë vjeshtë do të transportojë:

Për raportet e kaluara, tre iPhone të ri përfshijnë një model 5.8 OLED dhe një model të ri 6.5 OLED, si dhe një model të ri 6.1 LDC.

Modele të përmirësuara të iPad Pro me Face ID dhe pa butonin Home, me version të permirësuar 12.9 si dhe versionin e ri 11.

Disa përmirësime në Mac duke përfshirë përmirësimet e çipit për MacBook, MacBook Pro, një iMac me “përmirësime të rëndësishme në performancën e ekranit” dhe në fund Mac mini.

Një kompjuter të vogël me çmim të ulët që Kuo beson se mund të mos quhet MacBook Air.

Përmirësime për Apple Watch me ekrane më të mëdha sikurse është raportuar më herët, Kuo tani specifikon ekranet 1.57 dhe 1.78 me numërim të përmirësuar të të rrahurave të zemrës.

Modeli 11 inç sipas parashikimeve të Kuo-s duket si zëvendësim i iPad Pro 10.5. Kjo do ta bënte renditjen e linjës në 7.9 inç, 9.7 inç, 11 inç dhe 12.9 inç.

Sikur me të gjitha parashikimet tjera, Kuo thekson se rreziqet e mundshme përfshijnë vonesat në transport si dhe kërkesë më të vogël për produktet e reja sesa ajo e parashikuar.