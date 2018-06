Apple sjell karakteristika të reja për iOS 12

Apple ka njoftuar një mori karakteristikash të reja për ta lehtësuar menaxhimin e shpërqendrimeve dhe të jenë mëtë qëllimshme në përdorimin e iPhone-it në iOS 12. Kjo përfshin edhe kontrolle të reja prindërore.

Për fillim, iOS 12 tani do tëpërfshijë një karaketristikë Do Not Disturb at Bedtime (mos pengo/shqetëso në kohën e gjumit). Kjo krijon një ekran të pastër dhe të zbrazur nga njoftimet për t`u ndihmuar përdoruesve flenë më lehtë natën.

Së dyti, Apple do ta sjellë një karakteristikë më të kërkuar: njoftimet e grupuara! Kjo pa dyshim do ta krijojë një përvojë më të menaxhueshme të përdoruesve.

Së fundi, karakteristika e madhe e re që Apple më herët ka thënë se do ta sjellë për të ndihmuar me kontrollet prindërore dhe më shumë, është quajtur Screen Time.

Dukshëm, prindërit do të mund ta përdorin Screen Time për fëmijë për të parë si janë duke i përdorur ata pajisjet e tyre, të krijojnë “lejueshmëri”, t`i limitojnë aplikacionet, përmbajtjen dhe t`i kontrollojnë veglat e privatësisë.