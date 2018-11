Apple risjell MacBook Air me një rifreskim

Apple e ka risjellë MacBook Air, duke e publikuar rifreskimin e parë të duhur të linjës së laptopëve të vet tejet të hollë në tri vite gjatë ngjarjes hardverike në tetor. MacBook Air, i cili vitin e kaluar kishte përmirësime të vogla grafike dhe të CPU-së, është zvogëluar prej kur Apple e prezantoi MacBook 12 inç në vitin 2015. Dhe ende, pa një mundësi të duhur buxheti, Apple e ka mbajtur MacBook Air në treg. Si laptopi i vetëm nga Apple me çmim rreth 1,000 dollarë, Air vuan nga rezolucioni më i ulët, ekrani jo Retina dhe performancë nën standarde.

Sidoqoftë, MacBook Air i ri është zëvendësim i duhur. Ka ekran Retina, korniza 50% më të holla në një dizajn standard me MacBook dhe komponente të përditësuara. Ka ekran 13.3 inç, dy porte për USB-C dhe vendin 3.5mm për kufje. Gjithashtu peshon vetëm 1.225 kilogramë, që është më i lehtë sesa MacBook Air paraprak i cili peshonte 1.340 kilogramë.

MacBook Air i ri vjen me Touch ID për kyçje të sigurt, i mundësuar nga çipi i njëjtë T2 në modelet MacBook Pro dhe iMac Pro. Por nuk e ka Touch Bar-in (pjesën që shërben si maus), gjë që mund t`i nxisë njerëzit që e konsiderojnë Touch Bar-in e panevojshëm ta blejnë pajisjen.

Pajisja është bazikisht një MacBook Pro në dizajnin e Air-it standard. Ka të njëjtën tastierë të laptopit të gjeneratës së tretë me mekanizëm fluturash, që do të thotë se i rregullon disa probleme të mëdha të MacBook Pro-ve gjatë dy viteve të kaluara.

Makina ka CPU me dy kartela të gjeneratës së 8 Intel me grafika të integruara, deri në 16GB RAM, dhe deri në 1,5TB SSD. Mund ta përdorni ndonjërin nga portet USB-C për ta lidhur laptopin me një ekran të jashtëm 5K. Modeli bazë – me 8GB RAM, një 1.6GHz Core i5 dhe një SSD 128GB është në shitje për 1,199 dollarë. Pajisja sikurse Mac mini i ri, tani përbëhet nga alumin i ricikluar 100 përqind, i pari një linjën e laptopëve.