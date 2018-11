Apple nuk i lejon përdoruesit që ta skanojnë pasaportën

Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar po përgatitet për ta lansuar një aplikacion për smartfon për t`ua bërë qytetarëve të Bashkimit Evropian sa më të lehtë të aplikojnë për të mbetur në Mbretërinë e Bashkuar pas Brexit-it – problemi i vetëm është se ai nuk punon tërësisht në pajisjet Apple.

Dhe shpresat se ky problem do të ishte rregulluar deri tani sapo janë shuar.

Aplikacioni është një pjesë kryesore e shtytjes së qeverisë për ta arritur numrin e vlerësuar prej 3.5 milionë qytetarë të BE-së të cilët aplikojnë për një “status të përhershëm.”

Përdoruesit e aplikacionit i kanë tri pyetje “të thjeshta”, ta bëjnë një fotografi “selfie” për t`u kontrolluar a janë në regjistrat e Zyrës Qendrore dhe pastaj – nëse kanë telefon Android – ta skanojnë një çip në pasaportën e tyre për ta verifikuar identitetin e tyre. Zyra Qendrore thotë se brenda dy javësh do të merret një vendim se a mund të rrinë ata në Mbretërinë e Bashkuar. Por si qëndrojnë gjërat, njerëzit me telefona Apple nuk do të mund ta skanojnë pasaportën e tyre dhe ose duhet ta huazojnë një telefon Android për ta plotësuar aplikacionin ose t`i dërgojnë pasaportat në Shërbimin e Vizave dhe Migrimit të Mbretërisë së Bashkuar, që do të thotë se procesi do të vonojë më shumë. Telefonat Samsung, Huawei, Sony, Google dhe Nokia përdorin sistemin Android dhe përbëjnë gati 50 përqind të tregut të Mbretërisë së Bashkuar, ndërsa Apple e përbën 50 përqindshin tjetër.

Apple nuk ka pranuar ta bëjë një përditësim të sistemit operativ për t`i lejuar përdoruesit e pajisjeve të saj t`i skanojnë pasaportat në të njëjtën mënyrë që mund ta bëjnë përdoruesit e telefonave Android, përkundër vizitave të përfaqësuesve të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.

Nuk ka të bëjë me probleme teknike por Apple e ka kufizuar edhe përdorimin e Apple Pay, për shkaqe sigurie dhe shkaqe komerciale.

Një burim i Zyrës Qendrore tha për BBC: “Po vazhdojmë të angazhohemi me Apple sa më shumë që është e mundur.”

Edhe qeveria gjermane po i bën thirrje Apple që ta çbllokojë lexuesin e çipave për t`u lejuar qytetarëve qasje në shërbimet digjitale të saj.

Zyra Qendrore thekson se njerëzit do të mund t`i përdorin edhe kompjuterët për të aplikuar për status të përhershëm, edhe pse sikurse përdoruesit e Apple, do të duhet ta dërgojnë pasaportën në Zyrën e Migrimit, në vend se vetëm ta skanojnë çipin e saj.

Një zëdhënës i Zyrës Qendrore tha: “Qytetarët e BE-së do të mund të aplikojnë për atë status duke përdorur çfarëdo smartfoni, tableti apo kompjuteri. Aplikacioni i verifikimit të identitetit është pjesë e procesit vetëm për ata që duan ta përdorin dhe një rrugë jo digjitale do të jetë si alternativë e mundshme për të gjithë aplikuesit që ta vërtetojnë identitetin e tyre.”