Apple lanson iPad Pro të ridizajnuar

Pas disa muajsh thashethemesh, Apple e ka publikuar një iPad Pro tërësisht të ridizajnuar me korniza të tëholluara, Face ID, një port USB-C , dhe specifika shumë më të fuqishme sesa paraardhësi i tij. Sikurse në vitet e kaluara, iPad Pro vjen me dy madhësi ekrani: 11 inç dhe 12.9 inç. Modeli 11 inç i ka të njëjtat proporcione sikurse modeli paraprak 10.5 inç. Dhe modeli 12.9 inç e vendos ekranin me madhësi të njëjtë një një faktor të formës më të vogël. iPad Pro i ri fillon prej 799 dollarë për modelin 11 inç dhe 999 dollarë për modelin 12.9 inç. Porositjet paraprake kanë filluar të martën, dhe shpërndarja fillon me 7 nëntor.

Pro i ri është iPad-i i parë i kompanisë i cili nuk ka buton kryesor Home, çka i mundësoi Apple ta zgjerojë ekranin vertikalisht për një përvojë më përfshirëse. Kornizat janë zvogëluar në të katër anët. Sikurse iPhone për XR, Apple po i referohet këtij ekrani si Liquid Retina Display.

Edhe vendi për kufje është hequr. Nuk ka port të posaçëm 3.5mm për kufje, çka do të thotë se blerësit do të duhet ta përdorin një kabull të posaçëm USB-C për të dëgjuar muzikë. Apple do ta lansojë adapterin e vet 9 dollarësh për kufje – i cili duhet të blihet ekstra bashkë me aksesorët tjerë USB-C.

Të dy iPad Pro-të kanë Face ID dhe kamerë TrueDepth. Nuk kanë hapësirë të papërdorshme në ekran, komponentët e Face ID-së janë të vendosura në kornizën e rrafshët në krye. Në iPad Face ID mund të punojë kur pajisja është e kthyer horizontalisht, për shembull kur është e lidhur me tastierë. Kjo do të thotë se Animoji-t dhe Bitmoji-t do të vijnë për herë të parë në iPad.

iPad Pro të vitit 2018 kanë çip A12X Bionic me CPU 8-core dhe GPU 7-core. Kjo do të thotë se performanca do të jetë 35 përqind më e shpejtë për secilën bërthamë dhe afro 90 përqind më e shpejtë për detyrat e shumë bërthamave. Do të ketë deri në 1TB hapësirë të bredshme për ruajtje.

Vendosja e portit USB-C në iPad i jep pajisjes më shumë karakteristika të zëvendësimit të kompjuterit – edhe pse jo tërësisht. Porti i ri i mundëson iPad-it që t`i japë bateri iPhone-it kur lidhen bashkë. iPad Pro mund të lidhet me ekrane me rezolucion deri në 5K.

iPad Pro-të e rinj kanë altoparlantë që japin më sumë zë stereo, kamerë 12 megapiksel (që mund të xhirojë video 4K), dhe modele për internet me LTE. Bateria mund të përdoret deri në 10 orë pa ndërprerë. Apple e ka lansuar edhe lapsin 129 dollarësh bashkë me iPad-ët e vet të rinj. Më nuk ka nevojë që ta fusim lapsin në iPad për ta mbushur. Tani lapsi ngjitet në iPad me magnet dhe mbushet me wireless.

Tastiera do të jetë Smart Keyboard Folio dhe mundësojnë shkrimin nga dy kënde të ndryshme. Ajo do të kushtojë 179 dollarë.