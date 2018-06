Apple nënshkruan kontratë shumëvjeçare me Oprah Winfrey për porgrame të reja origjinale

Apple ka nënshkruar kontratë shumëvjeçare me Oprah Winfrey. Kjo vjen si një lloj gare mes Apple, Netflix dhe Amazon-it për vëmendje të konsumatorëve.

“Së bashku, kompania dhe Winfrey do të krijojnë programe origjinale që përqafojnë aftësinë e saj të pa krahasueshme për t`u lidhur me publikun në mbarë botën”, tha kompania në një deklaratë të premten. “Projektet e Winfrey-t do të lansohen si pjesë e një vargu përmbajtjesh origjinale nga Apple.”

Apple nuk specifikoi nëse Winfrey do të dalë në ndonjë nga shfaqjet, por pritet ta ketë një rol në ekran si mikpritëse dhe intervistuese. Kompania nuk dha detaje financiare për këtë marrëveshje.

Apple tha se marrëveshja nuk do t`a ndikojë kontratën e Winfrey-t me OWN, rrjetin televiziv që e lansoi ajo në vitin 2011. Winfrey e ka zgjatur atë kontratë deri në vitin 2025.

Vitin e kaluar, Apple ka bërë marrëveshje për më shumë se dhjetra shfaqje me emra të mëdhenj si Reese Witherspoon, Steven Spieleberg, Octavia Spencer dhe Kevin Durant.