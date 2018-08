Apple do t`i heqë blerjet në aplikacione nga programi iTunes Affiliate

Apple bëri të ditur në një email dërguar publikuesve se është duke bërë ndryshime në programin e iTunes Affiliate. Kompania thotë se duke filluar këtë vjeshtë, aplikacionet për iOS dhe macOS nuk do të përfshihen më në programin Affiliate.

Kompania sqaron se, me lansimin e lidhjeve të reja për iOS dhe macOS në App Store, tani ka metoda të reja për gjetje të aplikacioneve që do të thotë se duhet më pak fokus në programin Affiliate.

Apple thotë se duke filluar nga data 1 tetor, aplikacionet dhe blerjet në aplikacione për macOS dhe iOS do të largohen tërësisht nga programi Affiliate. Të gjitha llojet tjera të përmbajtjes, duke përfshirë muzikën, filmat, librat, dhe televizionin, do të mbeten në program.

Apple për një kohë të gjatë ka ofruar normën 7 përqind të programit Affiliate në iTunes. Vitin e kaluar, kompania e ka ulur normën e blerjeve në aplikacion nga 7 përqind në 2.5 përqind.

Apple i ka paguar normat e filialës nga 30 përqind i fitimeve që merr nga shitjet në Apple Store. Për shumë publikues, heqja e aplikacioneve nga blerjet në aplikacion nga programi iTunes Affiliate do të shënojë vdekjen e një burimi të dobishëm të të ardhurave.