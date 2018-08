Apple do ta “trefishojë” iPhone X-in

Kompania më e vlefshme e botës është duke planifikuar që së shpejti t`i lansojë tre telefona të rinj të cilët e kanë ekranin nga këndi në kënd sikurse telefoni më i mirë i vitit të kaluar, thonë disa burime të Bloomberg. Pajisjet do të kenë një rang më të gjerë çmimesh, karakteristikash dhe madhësish për ta rritur kërkesën për ta.

Sidoqoftë, asnjëri nga të tre iPhone-t nuk do të jetë dizajn tërësisht i ri siç ishte iPhone X vitin e kaluar apo iPhone 6 në vitin 2014, ku disa brenda Apple e etiketuan vitin si “viti S”, dizajn të cilin kompania e mbajti por i shtoi karakteristika të reja.

iPhone X nuk ishte goditje aq e madhe sikurse prisnsin disa analistë të Wall Street para se të lansohej nëntorin e kaluar. Sidoqoftë, është shitur mirë dhe i ka ndihmuar Apple të fitojë aksione në një treg telefonash të mençur i cili pothuaj se ka ndaluar së rrituri.

Telefonat e ardhshëm, që planifikohet të zbulohen në shtator, trgojnë se kompania është duke e ndryshuar strategjinë e vet. Në vend se të tërheqin miliona përdorues të rinj të iPhone-ve, qëllimi i Apple këto ditë është t`i rrisë çmimet mesatare qëndrueshëm, duke shtuar numrin total të pajisjeve aktive për t`i përkrahur shitjet e aksesorëve dhe shërbimeve digjitale si muzika dhe videot.

Aksionet e Apple fituan 0.8 përqind në një rekord prej 217.94 dollarë në New York, duke e shtyrë vlerën e vet të tregut në 1.05 miliardë dollarë.

Do të prodhohet një telefon i ri i cilësisë së lartë, i emëruar D33, me diagonale të ekranit rreth 6.5 inç, sipas burimeve. Kjo do ta bënte atë iPhone-n më të madh deri tani dhe njërin prej telefonave me kualitet të lartë në treg. Prapë do ta ketë pjesën e pasme nga xhami i zi me skaje të çelikut dhe kamerë të dyfishtë prapa. Dallimi i madh në aspektin e softverit do të jetë aftësia për ta shikuar përmbajtjen krah për krah në aplikacione si Mail dhe Calendar. Do të jetë telefoni i dytë i Apple me një diodë e cila emeton dritë, apo ekran OLED.

Apple gjithashtu planifikon një përmirësim në iPhone X-in e tanishëm me ekran 5.8 inç OLED, i cili brenda Apple është i emëruar D32, thanë burimet. Ndryshimet kryesore në iPhone-t e ri OLED do të jenë në shpejtësinë e procesimit dhe kamera.

Mbase telefoni i ri më i rëndësishëm do të jetë një pajisje e re, më e lirë, e destinuar për ta zëvendësuar iPhone 8-shin. I koduar me emrin N84, ai do të duket sikur iPhone X, por do të përfshijë një ekran më të madh rreth 6.1 inç, të ketë shumë ngjyra, dhe skaje alumini sportive në vend të mbështjelljes me çelik të iPhone X-it. Gjithashtu do ta ketë një ekran më të lirë LCD në vend të panelit OLED për t`i mbajtur çmimet më të ulëta.