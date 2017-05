Apostolova: BE do ta pranojë çdo zgjidhje që vjen mes Kosovës dhe Malit të Zi për demarkacionin

hefja e Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Nataliya Apostolova, në një ligjëratë për studentët e Kolegjit AAB ritheksoi se nga dy kushtet e mbetura (demarkacioni dhe luftimi i korrupsionit v.j), demarkacioni është kushti kryesor për liberalizimin e vizave.

Apostolova, këtë kusht të BE-së ndaj Kosovës e arsyetoi duke thënë se më parë, kanë qenë dy shtete anëtare të cilat kanë pasur problem me përcaktimin e kufirit dhe sipas saj, këtë BE-ja nuk ka dashur ta lejojë që të ndodh edhe me Kosovën edhe Malin e Zi.

Sa i përket mundësisë se Kosova mund të humbas territore dhe se një mundësi e rinegociimit mes palëve mund të jetë një opsion pas legjislacionit të ri në Kosovë, Apostolova tha se BE-ja do ta pranojë çdo zgjidhje që vjen mes Kosovës dhe Malit të Zi për demarkacionin.

“Raporti ka qenë shumë i qartë që ka thënë se Kosova nuk humbet territor. Në pajtueshmëri me botëkuptimin tonë, ky demarkacion është i drejti, i duhuri. Por, nëse Kosova vendos që ta gjejë ndonjë mënyrë tjetër për zgjidhjen e kësaj çështje, rinegociimi me Malin e Zi, angazhimi i një komisioni të ri për shqyrtimin e kësaj çështje, të kalohet në arbitrazh apo çfarëdo mënyre për zgjidhjen e demarkacionit, do të pranohet nga BE-ja. Nuk jemi ne ata që të ju mësojmë se si ta bëni, por për neve është me rëndësi rezultati. Gjithmonë varet prej jush, ju vendosni se si e bëni këtë”, u shpreh ajo.