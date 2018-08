Android P do të jetë në dispozicion në fund të kësaj vjeshte

Google ka bërë të ditur se Android P qëndron për Android Pie, duke pasuar Android Oreo, dhe e shtyu kodin e fundit të këtij burimi në Android Open Source Project (AOSP). Versioni i fundit i sistemit operativ të telefonave mobil Google, Android 9.0 Pie, tashmë ka dalë si përditësim për telefonat Pixel.

Nëse nuk keni telefon Pixel nuk do të mund ta merrni Android Pie edhe pak (nëse do ta merrni ndonjëherë). Gjatë fazës së testimit beta, Android P është në dispozicion për Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6, dhe Essential PH-1. Google njoftoi se këto pajisje, si dhe të gjitha pajisjet që kualifikohen si Android One, do ta kenë Android P “kah fundi i kësaj vjeshte”. Google shtoi se është duke punuar me “një numër partnerësh të tjerë për t`i lansuar apo përditësuar pajisjet në Android 9 këtë vit.” Android Pie nuk do të jetë në dispozicion për pajisjet Nexus.

Karakteristikat e Android Pie

Android Pie ofron një numër të madh të karakteristikave të reja, duke përfshirë mundësimin e çelës itautomatik për ekran që vjen bashkë me softver, me panel të përmirësuar të Quick Settings, panelin e njoftimeve me kënde në formë të rrumbullakët, mesazhe në njoftime kur jeni duke u përgjigjur me radhë, përgjigjje të mençura në njoftime, një ndërlidhje mes përdoruesit dhe sistemit (UI) për njohjen e shenjave të gishtërinjve, përmirësime të privatësisë për ta kufizuar çka mund të bëjnë aplikacionet në prapavijë, karakteristika Adaptive Battery dhe Adaptive Brightness, veprime të aplikacioneve për të parashikuar se çfarë do të bëjë përdoruesi në vazhdim, pjesë aplikacionesh për ta shfaqur ndërlidhjen e përdoruesit të aplikacionit në rezultatet e kërkimit në Google dhe Google Assistant, një API BiometricPrompt për dialog të menaxhuar nga sistemi për ta stimuluar përdoruesin të përdorë ndonjë prej llojeve të mundësuara të verifikimit autentik, dhe API me shumë kamera që ju lejojnë të keni çasje në kanale njëkohësisht nga dy apo më shumë kamera fizike.