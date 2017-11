Ambicie që t’i kontribuojnë shoqërisë, e jo të jenë barrë e saj

Se arsimimi është për të gjithë dëshmon edhe Krenare Uka, 16-vjeçare nga Prishtina, e cila është person i shurdhër.

Klasën e parë deri në të nëntën i ka përfunduar në shkollën “Elena Gjika”. Në gjeneratën e saj kishin qenë shtatë persona të shurdhër, përfshirë motrën e saj. Momentalisht vijon mësimet në shkollën teknike “28 nëntori” në Prishtinë, drejtimi postë dhe telekom.

Ajo jeton në një familje shtatanëtarëshe, me prindër, katër motra dhe një vëlla.

Ajo tregon se nuk ka vështirësi në mësime sepse në shkollë i ndihmon interpretuesi. Ka shumë shokë e shoqe dhe lëndë të preferuar e ka gjuhën shqipe.

Krenarja thekson se gjithsesi dëshiron që t’i ndjekë studimet por ende nuk e di se çfarë do të studiojë.

Ajet Brajshori, drejtori i shkollës së mesme teknike “28 nëntori” në Prishtinë, tregon për KosovaLive se në vitin shkollor 2017-2018 i ka 1,165 nxënës të shpërndarë në pesë drejtime: të ndërtimtarisë, arkitekturës, gjeodezisë, grafikës dhe postës, prej tyre katër persona të shurdhër në drejtimin e postës dhe telekomit.

“Kemi nxënës që kanë, të themi ashtu, ngecje në të dëgjuar dhe në të shprehur. Megjithatë ata i kemi integruar në mënyrën më të mirë në klasat e rregullta. Mësimin e zhvillojnë bashkë me nxënësit e rregullt. Janë të intergruar në procesin mësimor edhe në mësim edhe në aktivitete jashtëkurrikulare dhe ato sportive”, thotë ai.

Në klasat ku vijojnë mësimet edhe nxënësit të shurdhër janë edhe interpretët e gjuhës së shenjave.

Sipas tij, këta nxënës janë integruar tërësisht: nuk ndihen të anashkaluar nga shokët dhe shoqet, disa prej të cilëve shkaku i tyre kanë arritur të mësojnë pak edhe nga gjuha e shenjave, për të komunikuar edhe kur interpreti nuk është aty pari.

Berat Cakaj, interpretues në këtë shkollë tregon se i shoqëron këta nxënës gjatë gjithë kohës dhe e transmeton tek ata çfarë thonë profesori dhe bashkëmoshatarët.

Cakaj punon me fëmijët të shurdhër që nga viti 2007, e gjuhën e shenjave e ka mësuar përmes trajnimeve organizuar nga Shoqata Botërore e Shurdhërve me seli në Finlandë.

Gjuha e shenjave është e pasur me shenja por fatkeqësisht jo edhe aq adekuate për lëndët shkencore, fizikë e kimi, ku shenjat, megjithatë nuk mund të sqarojnë tërësisht se për çka bëhet fjalë.

Para dy viteve Shoqata Kosovare e të Shurdhërve në bashkëpunim me shoqatën simotër nga Finlanda, kanë botuar broshurën e parë me shenja e cila përfshin edhe CD-në.

Cakaj thotë se mënyra më e lehtë e komunikimit që ka instaluar mes nxënësit të shurdhër dhe shokëve e shoqeve të tyre është përmes shkrimit.

“Kur nuk mund të jem prezent, ata kuptohen përmes shkrimit. Me gjeste mundohen që të kuptohen ose përmes vizatimit të objektit. Ky është një lehtësim në komunikim në mes të dy palëve”, thotë ai.

Ndryshe qëndron puna me shkollimin universitar. Në Universitetin e Prishtinës deri më tani nga kjo kategori kanë pasur vetëm një studente.

Rina Topërlak nga Prishtina, e cila është në vitin e fundit të studimeve në degën e dizajnit grafik, thotë se edhe pse komunikimi i drejtpërdrejtë me mësimdhënësit kishte qenë problem që e shoqëroi gjatë tërë studimit, ia doli mbanë të ndërtojë një karrierë të suksesshme.

Hysen Bytyçi, prorektor për zhvillim dhe cilësi në Universitetin e Prishtinës tregon se ekziston vullneti për përfshirjen e këtyre kategorive në mësim, por aktualisht nuk janë siguruar kushtet e nevojshme për t’i përfshirë ata.

“Fillimisht planifikojmë t’i bëjmë disa aktivitete të pakushtueshme siç janë identifikimi dhe regjistrimi i tyre e i nevojave të tyre. T’ua mundësojmë që temat e diplomës dhe procesin mësimor ta transmetojnë në gjuhën e shenjave. Shumë mirë do të ishte një degë e veçantë ku do të mësonin interpretim shenjash dhe do të mund të ishin interpretues në shkolla apo televizione. Këta studentë nuk bën që të jenë barrë e shoqërisë, por kontribues të saj”, ka thënë Bytyçi.