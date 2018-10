Amazon rrit pagat minimale të punonjësve në SHBA dhe në Mbretërinë e Bashkuar

Amazon e ka rritur pagën minimale për punëtorët britanez dhe ata amerikanë, në një hap të rëndësishëm për kandidatët e fushatës zgjedhore të cilët po bëjnë shtytje për rritje të pagesave për t`i trajtuar nivelet në rritje të varfërisë dhe pabarazisë.

Kompania, e cila është bërë pothuaj se kryefjalë për punë me cilësi të ulët dhe me pagë të vogël viteve të fundit, tha se do ta rriste pagën minimale në 15 dollarë (11.57 paund) për orë në Amerikë për më shumë se 350.000 punonjës, ndërsa gati 40,000 anëtarë të stafit në Britani do të marrin rritje në 10.50 paund për orë në Londër dhe 9.50 paund në pjesën tjetër të shtetit.

Jeff Bezos, miliarderi themelues i kompanisë tregtare, tha: “I kemi dëgjuar kritikët tonë, kemi menduar shumë se çfarë duam të bëjmë, dhe vendosëm se duam të veprojmë në këtë mënyrë.”

“Jemi të emocionuar për këtë ndryshim dhe i inkurajojmë garuesit tonë dhe pundhënësit tjerë të mëdhenj të na bashkohen.”

Në Mbretërinë e Bashkuar kjo do të jetë më shumë sesa paga minimale që është 7.83 paund për punëtorët mbi moshën 25 vjeç.

Paga minimale e punëtorëve të amazonit në Mbretërinë e Bashkuar është 8 paund për orë, që do të thotë se do t`u rritet paga për 18%. Punëtorët e Londrës do të marrin rritje prej 28%.

Paga momentale më e vogla për punonjësit e SHBA-ve është 11 dollarë, që do të thotë se paga e tyre do të rritet për 28%.