Amazon, Apple dhe Super Micro, kundërshtojnë raportin e Bloomberg

Dje, drejtorët e Amazon-it dhe prodhuesit të serverëve, Super Micro, kanë bërë thirrje që Bloomberg ta tërheqë raportin e publikuar më herët këtë muaj. Në raport thuhej se këta çipa kanë mundur t`i komprometojnë rrjetet kompjuterike të 30 kompanive, duke përfshirë rrjete që i përkasin Amazon-it.

Javën e kaluar, Drejtori i Përgjithshëm i Apple i bëri thirrje Bloomberg-ut ta tërheqë raportin i cili thoshte se spiunët kinez kanë vendosur çipa me qëllime të këqija në një server të kompanisë. Në një lëvizje të paprecedent, Cook mbajti intervistë me BuzzFeed News javën e kaluar për të folur pohimet e shfaqura në raportin e Bloomberg. Cook tha, “Kjo nuk ka ndodhur. Nuk ka asgjë të vërtetë në këtë,” duke bërë thirrje për publikimin e tërheqjes së shkrimit, të cilin tha se Apple e ka mohuar vazhdimisht për disa muaj nëpër biseda me reporterët.

Dy kompanitë tjera të përmendura në lajm, Amazon dhe Super Micro, vendosën t`i ndjekin hapat e Apple, duke i ofruar deklaratat e tyre për t`i dënuar këto pohime.

“@tim_cook ka të drejtë. Shkrimi i Bloomberg-ut është gabim edhe për Amazon-in,” tha drejtori i përgjithshëm i Amazon Web Services, Andy Jassy në një postim në Twitter.

Të hënën, Super Micro tha se kompania do të vazhdojë t`i hetojë pohimet dhe t`i rishikojë kartelat amë në kërkim të manipulimeve të hardverit. Vetëm disa orë më vonë, Drejtori i Përgjithshëm i Super Micro-s, Charles Liang tha, “Bloomberg-u duhet të veprojë në mënyrë të përgjegjshme dhe t`i tërheqë pohimet e saj të supozuara.”

Raporti i citon 17 burime anonime dhe asnjë hardver me ndërhyrje nuk është shfaqur në javët pas publikimit. Raporti ka mbledhur pothuaj se kritika të menjëhershme kur është publikuar më herët këtë muaj nga ekspertët e sigurisë kibernetike të cilët nuk ishin të bindur nga dëshmitë në dispozicion.

Zyrtarët nga Departamenti i Agjencisë për Siguri Kombëtare, dhe kompania kryesore e sigurisë kibernetike të Mbretërisë së Bashkuar kanë thënë se ende mbetet të gjejnë ndonjë dëshmi që i konfirmon pohimet e Bloomberg-ut.