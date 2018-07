Aktori Will Tudor nga Game Of Thrones në dramën Torvill dhe Dean

Historia e Jayne Torvill dhe Christopher Dean, që u bënë të famshëm me patinazhin artistik olimpik, do të ritregohet në një dramë të njëkohshme nga rrjeti televiziv ITV.

Will Tudor, nga “Game of Thrones” dhe “Humans”, do të luajë Dean, ndërsa Poppy Lee Friar, nga “Ackley Bridge” luan Torvill.

Drama dy-orëshe do të tregojë vitet e hershme të duetit që çojnë deri në medaljen e artë të tyre në Olimpiadën Dimërore 1984.

“Ndihemi shumë të nderuar që ITV e ka porositur këtë film bazuar në atë që ishte një periudhë shumë e rëndësishme në jetën tonë,” tha Torvill dhe Dean.

Çifti, të cilët janë të dy nga Nottingham, arritën lavdinë olimpike në Sarajevë me performancën e tyre të famshme me “Bolero” të Ravel.

Sipas ITV, drama do të tregojë për “forcë kreative që më në fund i shtyn ata të bëhen mbretër të vallëzimit me akull”.

Gjithashtu filmi do të tregojë për “fillimet e tyre të modeste”, përplasjen e temperamenteve të tyre dhe si ata “së bashku u përpoqën të krijonin një gjuhë të re për vallëzimin e akullit”.

Anita Dobson, Stephen Tompkinson dhe Jaime Winstone gjithashtu do të shfaqen në dramë, që do të shkruhet nga William Ivory.

Ivory, kreditë e të cilit përfshijnë filmin e vitit 2010 “Made in Dagenham”, tha se Torvill dhe Dean ishin “artistë të vërtetë … duke u angazhuar në beteja krijuese dhe emocionale të thella”.

Shkrimtari kaloi shumë orë duke folur me subjektet e tij, të cilët thanë se kishin “kënaqur plotësisht … duke ndarë përvojat e pasionit tonë për patinazh, miqësinë e përjetshme që erdhi përmes sportit tonë dhe gjithçka që duhej për të arritur qëllimin tonë përfundimtar për t’u bërë Kampionët olimpikë”.

Gillies MacKinnon, filmat e të cilit përfshijnë “Hideous Kinky” dhe rikrijimi i “Whisky Galore” të vitit të kaluar, do të jetë regjisor i dramës, e cila do të fillojë filmimin më vonë këtë muaj.

Torvill dhe Dean zyrtarisht u pensionuan në 1998 dhe tani veprojnë si trajnerë në Dancing On Ice të ITV.