Aktorët dhe producentët kosovarë dalëngadalë po e ndërtojnë një industri

Një tufë me pula rrethuan shtëpinë, së bashku me disa biba dhe pata. Nuk të jepte përshtypjen e një seti të një seriali të njohur televiziv. Jashtë ishte nxehtë, brenda në set ishte gati po aq nxehtë. Edhe aktorët dhe ekipi e ndienin – por qëndruan të përmbajtur dhe profesionalë, duke shkuar shpesh në dhomën e makijazhit dhe veshjeve të rregullonin fytyrat dhe të ndërronin rrobat. Atmosfera ishte relaksuese. Një aktore buzëqeshi dhe ndezi një cigare. Një pjesëtar i ekipit ofronte shishe me ujë.

Në setin e skenës tjetër ishte një kuzhinë me një tavolinë plot me ushqime. Kishte një përzierje njerëzish që vendosnin disa pajisje dhe ecnin para-prapa duke bërë kush e di çka tjetër.

Sapo u qetësua kjo rrëmujë, të gjithë filluan t’i thuani njëri-tjetrit që të heshtnin. Çdo pjesëtar i ekipit, një nga një, thirrën “SET” dhe pastaj shtuan “AKSION”-in ikonik që të gjithë e duan. Ata po xhironin episodin e ri të “Egjelit” të Stupcave.

“Oh, my God!”, tha aktori Vedat Bajrami, një burrë i gjatë me një fytyrë miqësore e një qëndrim edhe më miqësor. Ai vazhdoi me disa rreshta të dialogut… dhe gati aq shpejt sa filluan, ata u ndalën. Procesi filloi përsëri.

Në këtë serial, ata perfeksionojnë secilën skenë. E kështu, secili rresht u përsërit shumë herë, secilën herë duke u ndryshuar pak nga Bajrami.

“Oh my God!” “Oh! My God!” “Oh my Goooood.” “OH MY GOD.”

Pas provës së nëntë – ndoshta më shumë – ata më në fund u ndalën, në dukje të lumtur me punën e tyre. Në një ekran, aktorët dhe disa të tjerë e kthenin performancën, në të cilën kishin bërë përpjekje të përbashkëta.

Kjo skenë kaloi, mirëpo mërzia e punës mbeti njësoj. Ata tani do të xhironin pjesën e dytë dhe më të gjatë dhe të gjithë, brenda e jashtë shtëpisë, në set dhe jashtë tij, që kalonin prej bisedave të ndryshme në punë, e dinin se përpjekjet e mërzitshme që po bënin, në fund do të ishin më se të vlefshme.

“Egjeli” është njëri nga serialet që prodhohet në Kosovë dhe që njerëzit e duan – ka edhe të tjera.

“Kooperativa” është një show i producentëve ekzekutiv Fisnik Vejsa dhe Flamur Kelmendi që fokusohet në një grup të njerëzve që jetojnë së bashku dhe ndërtojnë një shtëpi për një familje të varfër me një fëmijë të sëmurë. Shikojeni si një përzierje të “Big Brother” dhe “Extreme Makeover: Home Edition.” Ata luajnë lojëra dhe diskualifikohen, por duke bërë diçka të mrekullueshme gjatë gjithë kohës.

“Kafeneja Jonë” është një serial komik i krijuar për të shfaqur jetët e njerëzve të zakonshëm, aq i popullarizuar saqë zgjati dhjetë vjet dhe tani kthehet me një sezon të ri.

Edhe pse në Kosovë ka shfaqje televizive të suksesshme, nuk ishte gjithmonë kështu. Nën udhëheqjen socialiste, u prodhuan shumë më pak.

Shkumbin Istrefi, aktor dhe regjisor i “Kafeneja Jonë”, kaloi gishtërinjtë nëpër flokët e gjatë e të argjendtë, duke pirë një cigare. “Më parë, gjithçka financohej nga shteti”, thotë ai. “Nuk ishte biznes. Nuk kishte nevojë të ketë një industri”.

Ai kujton ditët kur studionte aktrimin, kur shteti mbylli institucionet në gjuhën shqipe, e kështu njerëzit u detyruan të studionin jashtë vendit apo fshehurazi në shtëpi private. Ai u përkul me sy serioz. “Zbrazëtia mund të ndihet, por ne vazhduam të mësonim. Mendoj se cilësia e arsimit tonë ka rënë”.

Valter Lucaj, regjisor i sezonit më të ri të “Egjelit” të Stupcave, ishte i ulur në një divan në një dhomë në pjesën e pasme të shtëpisë ku ata do të filmonin. Ai i përziu disa skripta që po i lexonte me zell gjatë drekës. Krijimi i “Egjelit” mund të nënkuptonte ditë të gjata të xhirimit – ndonjëherë deri në 17 apo 18 orë, pa llogaritur montazhin. “As sot”, thotë ai, “ne nuk e kemi tregun aq të madh”.

Gjithashtu, kosovarët që kishin aq guxim të xhironin nën regjimin e Milosevic-it u ballafaquan me diskriminim dhe shtypje.

“Para luftës, ne ishim të okupuar nga serbët dhe nuk mund të xhironin hapurazi”, thotë Bajrami. Duke bërë me shenjë nga aktori Afrim Krasniqi, ai tha: “U përpoqën ta vrasin një herë, por falë Zotit ai është gjallë… Ushtarët i përqeshnin duke thënë ‘Ju nuk jeni as njerëz, si mund të jeni aktorë”?

Krasniqi ishte ulur në një divan dhe mezi priste të fliste për mundësitë e ardhshme.

“Nuk do t’ia fali kurrë vetes që nuk mësova anglisht”, tha ai përmes një përkthyeseje. Ai thotë se i ndihet borxhli Amerikës për ndihmën e saj në luftë, duke thënë herë pas here: “Zoti e bekoftë Amerikën.”

Me entuziazëm në sy, ai foli për aktorët dhe aktoret e tij të preferuar amerikanë dhe çfarë e frymëzon atë. Ai buzëqeshi shumë kur arriti te Leonardo DiCaprio, që është njëri nga aktorët e preferuar të Krasniqit me performancën e tij në “Titanik”.

Thotë se i pëlqen të jetë aktor sepse “koha jonë këtu është e përkohshme, por ne mund të krijojmë shumë gjëra të mira”.

Media argëtuese pas luftës përpiqet të bëjë diçka të madhe. Triera Kasumi, kryeshefe ekzekutive e Dynamic Media dhe partnere ekzekutive e Flamur Kelmendit, thotë se shqiptarët e Kosovës janë “një nga pupujt më optimist që mund të takosh”. Ajo shpjegoi se si koncepti i “Kooperativës” ishte “të bëjmë diçka humane”. Ajo gjithashtu tha se ajo dhe shfaqja e saj, me këtë projekt po përpiqen të vetëdijësojnë njerëzit se si jetojnë të tjerët dhe që “morali kryesor është humaniteti”.

“Kooperativa” nuk është e vetmja shfaqje që po përpiqet të bëjë diçka kuptimplotë. Stupcat Group u bashkuan me United Nations Development Programme (UNDP), Ministrinë e Punëve të Jashtme të Danimarkës dhe Ambasadën e Zvicrës për të krijuar skeçe komike që nxjerrin në pah korrupsionin në qeveri. Për Bajramin, kjo vë në pah “se çfarë efekti në njerëz mund të kenë skeçet”. Për të dhe të tjerë, shtimi i një elementi me satirë politike apo humanitarizëm është vendimtare për punën e tyre që ta paraqesin Kosovën ashtu siç është – por kjo punë vjen me vështirësitë e saj.

Shumica e problemeve me prodhimin e shfaqjeve televizive argëtuese lidhen ngushtë me mungesën e fondeve. Istrefi shpjegon se si, “çdo serial televiziv që shfaqet, financohet nga marketingu”, dhe prodhimi i një episodi që ai konsideron punë “kualitative”, mund të kushtojë deri në 10,000 – 11,000 euro.

Kelmendi shton se “Është shumë e vështirë pa para. Po pate një ide, duhet të gjesh sponzorë”.

Një mënyrë se si krijuesit e materialeve marrin sponzorë është duke u shfaqur në Gjirafa.com, ku shfaqen shumë seriale kosovare dukë përfshirë “Kafeneja Jonë” dhe punën e Stupcat group. Stupcat u tërhoqën nga Youtube sepse menduan se Gjirafa ishte më e mirë për ta dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës, përderisa Youtube është një përjetim i keq për ta. Gjirafa, nga ana tjetër, do t’ju sillte më shumë të ardhura përmes reklamës, ashtu siç i kishte sjellë më herët Istrefit.

“Të ardhurat vijnë vetëm nga sponzorët. Shikuesit shpesh thonë se ka shumë marketing. Është e vetmja mënyrë për të mbijetuar në këtë industri”, thotë Lucaj. “Është një praktikë e vështirë në Kosovë.” Televizioni argëtues “nuk po ecën rrugës më të mirë të mundshme”. “Industria po rritet me një tempo të ngadaltë krahasuar me rajonin – si për shembull Shqipëria”, thotë Vejsa. “Ne kemi shumë njerëz kreativ, por pak mbështetje financiare.”

Megjithatë, pengesat me të cilat aktorët, regjisorët dhe producentët përballen nuk janë asgjë krahasuar me pasionin që ata kanë për punën e tyre.

“Jam shumë i lumtur që jetoj për profesionin tim”, thotë Lucaj. “Prej se isha fëmijë, kisha një ëndërr. Prej vitit të parë në shkollën e mesme desha të ndryshoj diçka. Nuk do ta ndërroja punën time me asgjë,” shton Bajrami.

(Natalie Cooper është praktikante që shkruan për KosovaLive këtë verë në bashkëpunim me Universitetin e Majamit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës – Përkthim dhe përshtatje: Bulza Çapriqi)