Aktakuzë për keqpërdorim të pozitės apo autoritetit zyrtar

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzë pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë, kundër tre personave, E.Q, A.M dhe R.GJ, në drejtim të veprës penale, “keqpërdorimi i pozitës apo i autoritetit zyrtar”, nga neni 422 paragrafi 1 tė KPRK-së.

Sipas aktakuzës, i pandehuri E.Q gjatë periudhës kohore shkurt 2012 tetor 2014, duke shfrytëzuar detyrën, respektivisht autoritetin zyrtar nuk i ka përmbushur detyrat e tij zyrtare, me qëllim që t’i shkaktojë dëme materiale dikujt tjetėr. Me këto veprime i pandehuri ka kryer veprën penale, “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1, tė KPRK-së.

Ndërkaq, i pandehuri A.M nga data 19.02.2015, kur ka marrë pozitën udhëheqėse e deri në momentin kur më datë 24.05.2017, kur ky i pandehur edhe pse nuk ka qenë kompetent kishte lidhur marrëveshjen pėr ekzekutimin e vendimit final, i pandehuri A.M duke shfrytëzuar detyrën, respektivisht autoritetin zyrtar nuk ka përmbushur detyrat e tij zyrtare, me qëllim qė t’i shkaktojë dëme materiale një kompanie tjetër. Me këto veprime i pandehuri ka kryer veprën penale, “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1, të KPRK-së.

Po ashtu, në aktakuzën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovės, theksohet se i pandehuri i tretė R.Gj. duke shfrytėzuar detyrën e tij zyrtare nuk ka përmbushur detyrën e tij zyrtare me qëllim qė t’shkaktojë dëme materiale dikujt tjetėr. Me këto veprime i pandehuri R.Gj ka kryer veprën penale, “keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 paragrafi 1, tė KPRK-së.