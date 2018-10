AKR ngushëllon familjen Rexhepi

Me dhembje dhe pikëllim të thellë e morëm lajmin e hidhur për ndarjen nga jeta të bashkëpunëtorit, kolegut dhe mikut tonë të çmuar, Ibrahim Rexhepi.

Përveç veprimtarisë së tij politike dhe kontributit shumëvjeçar në fushën e ekonomisë dhe të gazetarisë në Kosovë, Ibrahim Rexhepi do të kujtohet edhe si mik i afërt dhe bashkëpunëtor shembullor në Aleancën Kosova e Re, ndërsa kontributi i tij në aspektin social dhe ndërnjerëzor ishte i jashtëzakonshëm.

Me këtë rast Aleanca Kosova e Re, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, miqve

dhe bashkëpunëtorëve të Ibrahim Rexhepi, me bindjen që në këto momente

të vështira, familja Rexhepi do të gjejë kurajo dhe forcë për ta përballuar këtë humbje të madhe për të gjithë ne.