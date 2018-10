AKP transferon Pallatin e Rinisë tek Komuna e Prishtinës

Siç jeni të informuar me datën 10 shtator 2018, kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti së bashku me DM të AKP-së, Ekrem Hajdari kanë nënshkruar marrëveshjen për pranim-dorëzim të “Qendrës Shoqërore Sportive, Kulturore dhe Ekonomike” Pallati i Rinisë, nga AKP tek Komuna e Prishtinës, marrëveshje kjo në përputhje me vendimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës nr. 06 – V – 080.

Edhe pse qysh nga kjo datë AKP nuk Administron më me Pallatin e Rinisë, AKP në komunikim me Komunën e Prishtinës dhe Pallatin e Rinisë është shprehur e gatshme për përkrahjen e çfarëdo alternative ligjore për tejkalimin e kësaj pengese, bazuar në këtë bashkëpunim të ngushtë është arritur një marrëveshje teknike përkatësisht AKP ka marrë autorizimin nga kryetari i Komunës së Prishtinës që të ekzekutojë në emër të Pallatit të Rinisë transferin e pagave për muajin gusht 2018.

Në bazë të kësaj AKP ka përmbushur premtimin për realizimin e pagesës, gjegjësisht për realizimin e pagesës së pagave të mbetura.