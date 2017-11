AGK dënon kërcënimet e përsëritura ndaj kolegut Alija

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës e ka pritur me shqetësim njoftimin e kolegut, Refki Alija se ai është kërcënuar disa herë nga drejtori i Emergjencave dhe Sigurisë në Komunën e Prizrenit.

”Drejtori i Emergjencave dhe Sigurisë në Komunën e Prizerenit, z.Bedrija Ejupagiç, me ka sulmuar verbalisht në zyren për komunitete dhe kthim në praninë e tre zyrtarëve. Me ka kërcnuar, duke më thënë: Që kam me e pa kush është ai dhe qe ka me e shkatërru familjen time, duke vazhduar te fyej e shaj profesionin tim si gazetar dhe më është afruar disa herë duke e ngritur zërin qe të kem kujdes nga ai dhe nga familja e tij”, thuhet në e-mailin të cilin Alija ia ka dërguar AGK-së.