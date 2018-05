Adriana Matoshi fiton çmimin aktorja më e mirë në “The International Filmmaker Festival”

The International Filmmaker Festival në New York ka ndarë nëntë çmime për kategori të ndryshme. Njëri nga çmimet është ndarë për aktoren kosovare Adriana Matoshi. Aktorja u shpërblye me këtë çmim për rolin e saj në filmin Unwanted, film me regji të Edon Rizvanollit, i cili ishte i nominuar edhe në kategorinë për filmin më të mirë.

Në këtë festival janë ndarë çmimet për filmin më të mirë të gjatë, atë të shkurtë, dokumentari më i mirë i gjatë, ai i shkurtë, aktorja më e mirë, aktori më i mirë, produksioni më i mirë…

Ky festival udhëhiqet nga Mrika Krasniqi, kurse në këtë edicion janë përfshirë filma nga shumë shtete të botës.