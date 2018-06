Adoloshentët më interesuar se kurrë për YouTube

Adoloshentët janë më interesuar se kurrë për YouTube, shtëpia për ndikim në rritje të botës dhe baza e vlogerëve (video bloger). Sipas një studimi të bërë kohën e fundit nga Pew Research Center, 85 përqind e adoloshentëve (mosha 13-17) thonë se e përdorin platformën. Shumë afër janë Instargam-i (72 përqind) dhe Snapchat-i (69 përqind).

Rezultatet e Pew tregojnë një trend të largimit të adoloshentëve nga platformat sikurse Facebook në vitet e fundit. (Vlen të ceket se hulumtimi i Pew i vitit 2015 nuk i ka përfshirë YouTube dhe Reddit). Një raport i vitit 2015 tregonte se 71 përqind e adoloshentëve e përdorin Facebook-un; sot ai numër është 51 përqind. “Për pjesën më të madhe, adoloshentët janë të prirur t`i përdorin platformat e njëjta pavarësisht karakteristikave demografike”, thekson raporti i Pew, “por ka përjashtime. Dukshëm, adoloshentët me të ardhura më të ulëta ka më shumë gjasa ta përdorin Facebookun sesa ata të familjeve me të ardhura më të mëdha.”

Më shumë adoloshentë kanë qasje në telefona të mençur sesa kurrë më parë. Sipas Pew, 95 përqind e adoloshentëve posedojnë ose kanë qasje në një telefon të mençur, përkundër vitit 2015 kur përqindja ishte 73. Dyzet e pesë përqind thonë se janë online “gati vazhdimisht” edhe pse Pew thotë se “nuk ka konsensus të qartë tek adoloshentët për ndikimin që kanë sot rrjetet sociale në jetën e të rinjve… Kur u dha mundësia t`i sqarojnë pikëpamjet e tyre me fjalë të veta, adoloshentët thanë se rrjetet sociale kanë pasur ndikim kryesisht pozitiv dhe i theksuan çështjet ndërlidhen me lidhjen me të tjerët”.

Në këndin tjetër janë platformat si Twitter (32 përqind), Tumblr (9 përqind), dhe Reddit (7 përqind). Edhe pse më shumë adoloshentë e përdorin YouTube më shumë se cilëndo platformë tjetër, vlen të ceket se të anketuarit thonë se e përdorin Snapchat-in më së shpeshti. Është një shifër e afërt ndërmjet Snapchat dhe YouTube: 35 përqind dhe 32 përqind respektivisht. “Është e qartë se ambienti i rrjeteve sociale sot sillet më pak rreth vetëm një platforme të vetme siç bënte tre vite më parë,” thotë raporti.