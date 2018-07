Adobe së shpejti edhe në iPad

Adobe Systems Inc., krijuesi i programeve të famshme digjitale për personat kreativë, është duke planifikuar ta lansojë versionin e plotë të aplikacionit Photoshop për iPad-in e Apple Inc. si pjesë e një strategjie të re për t`i bërë produktet e veta të përshtatshme për shumë pajisje dhe t`i rrisë shitjet me abonim.

Zhvilluesi i softverit është duke planifikuar ta zbulojë aplikacionin e ri në konferencën kreative MAX në tetor. Aplikaconi pritet të dalë në treg në vitin 2019, por vonesat gjatë procesit mund ta ndryshojnë këtë afat kohor.

Scott Belsky, zyrtari kryesor për produktet Creative Cloud e konfirmoi se kompania ishte duke punuar në një platformë të përsëritur që është e përshtatshme për kompjuterë dhe softverë të ndryshëm për Photoshop dhe aplikacione tjera, por nuk deshi ta specifikojë kohën e lasnimit të tyre.

Versionet e reja do t`i lejojnë përdoruesit të marrin versione të plota të programeve në iPad dhe ta vazhdojnë editimin në pajisje të ndryshme, sipas disa burimeve të Bloomberg.

Konsumatorët e Adobe, specifikisht në media dhe argëtim, janë duke punuar çdo herë e më shumë në tablet sesa në kompjuterë, dhe kanë kërkuar nga kompania t`ua ofrojë mundësinë e “editimit gjatë rrugës” të projekteve të tyre creative, tha Belsky.

Veglat e reja nuk do të jenë kopje e versioneve ekzistuese të desktopit por do të kenë ndërlidhje që mund të bartet me vete dhe është e njohur për këtë audiencë. Aplikacioni nuk do ta zëvendësojë menjëherë Photoshop-in por do të ofrohet përkrah tij.

Photoshop-it ka dekada që i janë shtuar shtresa të reja kodimi që i kanë rritur kapacitetet e tij, por shumica e pajisjeve nuk kanë mundur ta përballojnë programin. Versionet e reja të iPad Pro janë mjaft të fuçishme për t`i përballuar aplikacionet e Adobe, tha Belsky.

Aplikacioni Photoshop për iPad do t`i dëmtonte shumë aplikacione mobile që kanë kërkuar ta mbushin zbrazëtinë, duke përfshirë Pixelmator, Affinity dhe Enlight Photofox.