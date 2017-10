Abrashi: Tek “Bunari i Hajratit” do të ndërtojmë çerdhe dhe terren sportiv  

Gjatë një vizitë që ju ka bërë lagjes “Bunari i Hajratit” deri rrugës për Grashticë, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, ka premtuar ndërtimin e një çerdhe publike dhe një terren sportiv për nevojat e kësaj zone.

“Vizituan rrugën nga ‘Bunari i Hajratit’ deri rrugës për Grashticë dhe kemi plane konkrete për këtë zonë. Ne mendojmë se kjo zonë ka potenciale të fuqishme ekonomike, por siç e pamë edhe vetë, zotimet tona mbeten tek infrastruktura, si zgjerimi i rrugës me katër korsi, që përfshin edhe trotuare dhe ndriçim. Do të bëjmë asfaltimin e të gjitha rrugicave në këtë lokalitet, ndërsa në këtë pjesë do të bëhet edhe ndërtimi i Spitalit të Qytetit”, tha Abrashi.