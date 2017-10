Abrashi prezantoi projektin për bujqësinë dhe zonën turistike të Gollakut

Gjatë një takimi me banorët e fshatit Keqekollë, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Prishtinës, Arban Abrashi, ka prezantuar projektin e tij për investime në Zonën Turistike të Gollakut dhe subvencionimin e bujqësisë.

Abrashi e ka quajtur të papranueshme faktin se si nga viti 2013 në Zonën e Gollakut nuk është investuar asgjë nga komuna, madje çka është edhe më e keqe, bujqve dhe blegtorëve të zonës ju kanë ndërprerë subvencionet.

“Ne do ta bëjmë edhe subvencionimin e transportit të rregullt për fshatrat e Gollakut. Do ta bëjnë edhe subvencionimin e bujqësisë dhe përmes analizave të tokës do të shohin se cilat kultura do t’i subvencionojmë në këtë zonë”, ka thënë kandidati i LDK-së për kryetar të Prishtinës.

“Banorët e Prishtinës detyrohen që për një vikend të shkojnë në Prizren ose më larg, në mungesë të një oferte më afër. Ne kemi hartuar projektin që fshatrat përreth t’i shndërrojmë në destinacion turistik të banorëve të Prishtinës. Me krijimin e kushteve nga komuna, hapen mundësitë për ndërtimin e restoranteve dhe hoteleve të vogla në këtë zonë”, ka thënë Abrashi.