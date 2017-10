Abrashi premton punësimin e prishtinasve dhe Gollakun qendër turistike

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Komunës së Prishtinës, Arban Abrashi, gjatë një tubimi me strukturat e Degës së Dytë të LDK-së në Prishtinë dhe qytetarë në Shkollën Fillore “Emin Duraku”, ka premtuar rikthimin e vëmendjes së qeverisjes lokale për zhvillimin e integruar të Prishtinës.

Nga objekti i shkollës, të cilën kryetari në largim, edhe pse kishte vijuar dikur mësimet në të, nuk e dinte apo nuk dëshironte ta pranonte se ishte ndërtuar gjatë qeverisjes së LDK-së, Abrashi ka premtuar se për pjesën që e mbulon Dega e Dytë të LDK-së, do të bëhet zgjerimi i rrugëve, ndërtimi i shkollave të reja, fuqizimi i Gollakut, Spitali i Prishtinës dhe projekte tjera.

Ai ka shtuar se dembelët duhet të dërgohen në shtëpi dhe se nuk duhet lejuar t’i humbim edhe katër vite të tjera.

“Gjatë këtyre katër viteve u punësuan vetëm militantë dhe u diskriminuan kuadrot e Prishtinës. Me marrjen e mandatit, ne do ta përkrahim rininë, do t’i dyfishojmë subvencionet për bujqit, do të ketë transport falas për pensionistë, veteranë dhe persona me aftësi të kufizuara, ndërsa ajo që është më e rëndësishmja, çdo i ri që ka ide për biznes do ta ketë përkrahjen tonë. Ne do të jemi ata që do ta ndërtojmë Prishtinën”, ka theksuar Abrashi, duke shtuar se për t’i realizuar këto projekte duhet votuar edhe asambleistët e LDK-së.